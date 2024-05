Salon SantExpo : le CHU de La Réunion remporte le 3e prix

Le CHU de La Réunion a participé au salon SantExpo à Paris du mardi 21 au jeudi 23 mai 2024. Le Dr Phuong Lien Tran et ses équipes ont remporté le 3ème prix Prévention et innovation des CHU grâce au projet Éradication du cancer du col de l'utérus. Nous publions le communiqué du CHUR ci-dessous (Photo : CHUR)

Temps fort de cette édition 2024 pour La Réunion : le 3ème prix Prévention et innovation des CHU, décerné au Dr Phuong Lien Tran, gynécologue obstétricienne au site Sud du CHU de La Réunion, pour son projet Éradication du cancer du col de l’utérus, sélectionné parmi 77 dossiers déposés.

Il prend en compte les spécificités de notre île : plus fréquent et plus mortel à La Réunion, le cancer du col de l’utérus peut être diminué grâce à une plus large vaccination et au dépistage.

- La vaccination chez les jeunes -

Ce projet a donc été lancé en plusieurs étapes pour "augmenter la couverture vaccinale à La Réunion en mettant les enfants au centre de cette décision. En essayant de trouver des moyens efficaces pour motiver à se faire vacciner et à comprendre cet enjeu vital de santé publique", comme le décrit Dr Tran.

C'est ainsi que des actions de prévention innovantes et ludiques serontprochainement mises en place dans les collèges telles qu’un “escape game” ouencore la formation d’une classe ambassadrice chargée de sensibiliser leurscamarades du même établissement.

- Dépister et prévenir -

Afin de rendre le dépistage plus accessibleà La Réunion, en intégrant les populationsles plus éloignées du système de soins, leprojet vise aussi à faire circuler des busproposant des autotests HPV.

"Pour diminuer la mortalité nous essayons de comprendre pourquoi autant de femmes, actuellement trois-quarts de nos patientes ayant des cancers du col, se présentent avec un stade si tardif, nous essayons de comprendre leur parcours de soins et de l’améliorer au travers d’études quantitatives et qualitatives", explique Dr Tran.

- Expertise et Excellence du CHU de La Réunion -

Ce prix a été reçu par Lionel Calenge, Directeur Général et Sabrina Wadel, Secrétaire Générale.

L'occasion pour le directeur général du CHU d'exprimer sa fierté de recevoir ce prix qui récompense non seulement le travail innovant du Dr Phuong Lien Tran et de ses équipes, mais qui témoigne également de l'expertise et l'excellence de notre établissement sur le plan national, parmi les 32 CHU de France

- SantExpo -

Organisé par la Fédération Hospitalière de France, ce rendez-vous annuel incontournable est l’occasion pour tous les acteurs de la santé et du médico-social de se réunir autour de grandes thématiques d’actualité.

Conférences, agoras, démonstrations, animations... cette édition 2024 portant sur la thématique “Bâtir la santé de demain” a été riche en échanges. Elle a d'ailleurs rassemblé plus de 750 exposants et accueilli plus de 30 000 visiteurs.