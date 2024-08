L'alizé est présent soufflant en rafales de 50 à 60 km/h sur les côtes nord et sud. Matante Rosina ne va pas trop se plaindre, le vent n'est pas très virulent depuis le début de l'hiver. Ce samedi 10 août 2024, l'est risque d'être un peu mouillé comme dans le sud-est. Dans l'ouest, il est prévu du soleil le matin mais quelques nuages s'invitent même sur le littoral. Il va faire un peu plus frais dans l'est. (photo rb/www.www.imazpress.com)