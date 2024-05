Ce matin, Matante Rosina prend ses jumelles et voit au loin, du côté du volcan, un ciel bien gris ce samedi 11 mai 2024. En revanche, ailleurs, le soleil est bien présent offrant une belle journée. Un temps d'hiver austral idéal pour aller pique-niquer dans les hauts qui restent bien dégagés toute la journée. Côté températures, elles peuvent atteindre les 31 degrés sur le littoral et les 25 degrés dans les cirques. Le vent souffle en rafales dans le sud et peut atteindre les 50 km/h. (photo rb/www.imazpress.com)