Ce samedi 12 octobre 2024, Matante Rosina annonce que la météo réserve un peu de tout. Ce matin, le soleil caresse le nord et l'ouest de l'île mais méfiez-vous car les nuages arrivent vite sur les Hauts Dans l'est, la pluie persiste le matin, alors prenez votre parapluie si vous sortez. Dans l'après-midi, le vent souffle un peu plus fort. Matante Rosina vous souhaite un bon week-end. (photo www.imazpress.com)