Du vent et de la houle

Au menu de la météo de Matante Rosina de ce samedi 24 août 2024 : houle et vent. Même si la mer est calme en matinée, Matante Rosina prévient qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. L'ouest et le sud vont être frappés par une houle voisine de 5,50m. Ne vous aventurez pas sur le littoral de ces régions. Le vent se renforce dans l'ouest et l'est. En rafales, il peut atteindre les 100 km/h. Et en plus de tout ça, le front froid apporte des averses sur le sud-ouest. Au nord, le ciel reste dégagé. Les températures baissent dans le sud alors que le nord et le nord-est connaissent une hausse. (photo rb/www.imazpress.com)