Vu le beau temps de ce samedi 6 juillet 2024, Matante Rosina s'occupe de ses anthuriums. D'après elle, le beau soleil va concerner toute l'île avec une exception pour le littoral Est où quelques nuages persistent au large. Dans l'après-midi, les nuages commencent à se former sur les pentes et débordent vers la mer. Le nord devrait être sous les nuages et ses hauteurs sous la pluie. Les plus hauts sommets devraient rester ensoleillés. (photo sly/www.imazpress.com)