Saphire et Taba!, étaient en concert au Bisik

Ce vendredi 3 novembre, le Bisik a accueilli la prestation électrisante de Saphire Starlight et du duo électro-punk Taba. "Une nuit qui a laissé une empreinte indélébile aux spectateurs qui avaient bravé la vigilance forte pluie et orages" note le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

Sans doute découragés par les annonces de vigilance fortes pluies et orages et par les nombreuses annulations d’événements sur le département, les spectateurs se sont invités timidement à l’incroyable soirée indie et électro rock proposée hier soir au Bisik.

Dommage pour les absents qui n’auraient eu à affronter finalement que quelques gouttes de pluies (on en a vu d’autres au Bisik !), car au final c’est un déluges d’émotions fortes qui a déferlé sur la scène du Bisik avec Saphire Starlight et Taba !

Dès le début de la soirée, Joan’r, notre Dj résident, a su réchauffer l'ambiance faisant patienter le public en attendant le début des concerts.

Comme à l’accoutumée, l'intimité de la salle a tout de suite créé une atmosphère chaleureuse pour les artistes et le public qui ont partagé un moment d’égarement unique.

La première partie de soirée s’annonce et est immédiatement marquée au fer rouge par la performance solo de Saphire Starlight. Sa voix époustouflante et ses riffs de guitare querelleur sur "Queer Victory", "Happy" ou "Kiss me" prennent d’assaut la scène et les esprits. Son solo-project mêle ballades sentimentales et insouciantes adolescentes aux accents les plus rock qui rappellent parfois ceux d’un certain Robert Smith… Au piano et aux mots maladroits, l’artiste polymorphe séduit le public. Son premier album, "Afterthoughts", brise les codes et les préjugés. Saphire lance son show avec "Sugar Daddy" et "First Date" avant de rendre hommage à la communauté Queer avec "Queer Victory".



- Talent scandaleux et prodigieux, excessif et insolent -



L’orage est bel et bien sur la scène du Bisik et Saphire et à la fois flash Gordon et Pete Townshend, jetant guitare et micro avec rage et frénésie.

À peine le temps de souffler les bougies de Nicolas et la soirée se poursuit avec la même énergie !

Le duo électro et électrique Taba! S’empare de la scène à son tour et entraîne rapidement le public un déchainement de danses, de transes et d'émotions. Guillaume, impérial aux commandes de ses machines électro-punk, et Charlotte Molina-Precioso stupéfiante, foutent le feu !

Charlotte crie son néo féminisme et avec fureur pour exorciser ses traumatismes et sa colère. Elle électrise la scène sans complexe et transcende ses convictions avec toujours le même talent scandaleux et prodigieux, excessif et insolent. Le duo nous bouscule et nous bascule dans un voyage musical sans retour, du chant au rap avec leur titre "Raggalatouffe", naviguant entre le français et l'anglais en offrant des reprises percutantes, entre autres de "Disparate Youth" de Santigold et de "J’aime mon pays" de Sexysushi. Une performance douce et enragée et des paroles aussi rythmées qu’engagées comme sur « Krevsaål Phūt » ou « Dégage ».

Une soirée inoubliable où la diversité artistique et l'engagement ont fusionné pour créer une expérience musicale exceptionnelle qui restera longtemps gravée dans la mémoire des courageux spectateurs qui ont bravé les éléments !



Merci à tous de votre présence, de vos énergies et de votre soutien.

Merci aux artistes et aux équipes incroyables !

Sans vous rien ne serait possible !



La semaine prochaine, vendredi 10 novembre, nous recevons Di Panda et Ctznkane pour une soirée où culture urbaine et traditionnelle de notre île fusionnent pour une soirée volcanique. Attention les places partent vite !



Vendredi 10 novembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place