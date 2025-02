SAPMER et le lycée Lépervanche s’engagent pour sensibiliser à la préservation des ressources marines

Du 3 au 16 février 2025, à l’occasion de la Semaine de la pêche et de l’aquaculture responsables, l'entreprise de pêche SAPMER et le lycée professionnel Léon de Lépervanche, situé au Port, ont décidé de s’associer. Objectif: sensibiliser les élèves aux enjeux de la pêche durable et de la consommation responsable des produits de la mer. (Photos : SAPMER)

Pour cette neuvième édition de la Semaine de la pêche et de l’aquaculture responsables, l’armement réunionnais Sapmer a mis en place un projet éducatif avec les élèves des classes CAP maritimes et production et service en restauration (PSR) du lycée Léon de Lépervanche situé au Port.

Depuis septembre, les jeunes participants, âgés de 15 à 17 ans, découvrent les métiers de la pêche et les principes de la gestion durable des ressources marines.

Chaque élève a également eu l’occasion d’embarquer à bord d’un navire de pêche à la légine opérant dans les Terres australes et antarctiques françaises, une immersion destinée à mieux comprendre le quotidien des marins et les conditions de travail en mer.

- Un menu pour promouvoir une consommation responsable -

Ce programme éducatif a abouti à la préparation d’un déjeuner organisé ce jeudi 13 février au sein de l’établissement scolaire. Les élèves ont élaboré un menu à base de produits issus des pêcheries certifiées MSC de SAPMER, incluant légine, langouste et thon listao.

Selon la SAPMER, ce repas est l’occasion pour les futurs professionnels de la restauration de "travailler des produits rarement présents dans leur formation et de mettre en avant les enjeux liés à la consommation durable des produits de la mer".

- SAPMER et MSC, un engagement pour la pêche durable -

Partenaire du MSC depuis 2011, SAPMER a obtenu plusieurs certifications pour ses pratiques de pêche. La pêcherie de légine de Kerguelen a été certifiée MSC en 2013, suivie de celle de Crozet en 2017.

En 2020, la pêcherie de langouste de Saint-Paul et Amsterdam a également été récompensée pour sa gestion durable. Plus récemment, en 2024, SAPMER a obtenu une certification pour ses captures de thon listao à la senne dans l’océan Indien.

Le Marine Stewardship Council, organisme à but non lucratif, établit des normes pour la pêche durable, garantissant que les stocks de poissons sont gérés de manière responsable et que les écosystèmes marins sont préservés.

En obtenant et renouvelant ces certifications, SAPMER "affirme son engagement en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité marine", écrit l'entreprise de pêche.

- Une démarche éducative et environnementale -

Pour SAPMER, ce partenariat avec le lycée Lépervanche vise à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la pêche durable et à transmettre un savoir-faire.

Selon Adrien de Chomerau, directeur général de l’armement, cette collaboration permet de "valoriser le travail des marins et d’encourager une consommation responsable des produits de la mer".

Armelle Denoize, responsable Ressource et environnement du groupe, souligne que ces certifications sont le fruit d’un travail mené en coopération avec les scientifiques et les gestionnaires. "Elles attestent du respect des bonnes pratiques et d’une gestion rigoureuse des ressources marines", ajoute-t-ell.

À travers ces actions, SAPMER et ses partenaires entendent poursuivre leur engagement "en faveur d’une amélioration continue des pratiques de pêche et de sensibilisation aux enjeux environnementaux".

