Célia Givin et Ellya Becker vont Sciences Po en réalisant leur "rêve inatteignable"

Célia Givin et Ellya Becker, deux nouvelles bachelières, s'envolent vers l'Hexagone à la rentrée prochaine pour intégrer un Institut d'études politiques (IEP). Après une année de prépa intense mais efficace, Célia rejoindra le campus de Sciences po Lyon et Ellya effectuera ses études à Menton (Côte d'Azur) dans un établissement dépendant de Sciences Po Paris. Les étudiantes pensaient leur "rêve inatteignable", elle l'ont pourtant réalisé et le grand départ approche (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les deux anciennes lycéennes du lycée Moulin Joli (la Possession) ont obtenu leur bac haut la main, avec mention très bien. La performance est d'autant plus à souligner parce qu'elle a été réalisée alors que les deux jeunes filles suivaient - en parallèle -, une prépa laborieuse pour intégrer l'une des prestigieuses filières de Sciences po.

En spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) et également en anglais, Célia Givin a décroché les félicitations du jury avec une moyenne générale de 18,41.

Ellya Becker n'était pas dans la même classe que son amie, mais elle étudiait les mêmes thèmes. Elle a obtenu une moyenne de 16,77.

- Une prépa qui porte ses fruits -

Les deux camarades ont dû jongler entre leur dernière année de lycée, le sport, la prépa Sciences po Réunion et "les 18 ans des amis impossible à rater".

"Il y a forcément des sacrifices, mais avec de l'organisation ça se fait" explique Célia Givin qui fait du twirling bâton depuis l'âge de 12 ans. "Il faut avoir la motivation et être sûr de ses objectifs. Si c'est vraiment quelque chose que l'on veut, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver" ajoute-t-elle.

La prépa Sciences po Réunion enseignait trois matières principales : l'histoire, l'anglais et les questions contemporaines. Elle accueillait des élèves de première et de terminale, pour des cours de 3 heures généralement le mercredi après-midi.

D'après Ellya Becker, la prépa a permis de créer un cadre propice à la réussite : "on était une petite promo et il n'y avait pas de compétition. On s'entraidait et on révisait souvent ensemble avant les examens". Regardez

- Un futur dans les relations internationales -

Informée par une collègue du lycée, Ellya Becker pensait qu'elle "n'avait pas du tout l'étoffe pour aller à Sciences po", mais elle s'est laissée convaincre et a donc soumis son dossier pour la prépa. "J'ai attrapé Célia sur le banc du lycée, et je lui ai dit que je l'embarque avec moi" complète-t-elle en rigolant.

C'est ainsi que les deux jeunes filles étant dans la même classe en première, s'élancent aujourd'hui vers un objectif similaire : les relations internationales. Regardez

"Je ne sais pas encore exactement quel métier je voudrais faire plus tard, mais j'aimerais bien me tourner vers les affaires publiques ou européennes" indique Célia Givin. "J'ai choisi Lyon par rapport au cadre de vie et j'ai deux de mes meilleures amies qui seront dans la même ville que moi" ajoute-t-elle.

Acceptée dans deux écoles en Angleterre, Ellya Becker a finalement choisi de se diriger vers une IEP dans l'Hexagone. "C'est un rêve de petite fille de travailler à l'Organisation des nations unies (ONU). Ce qui m'intéresse c'est de travailler dans les relations internationales et dans les ambassades" commente la jeune fille.

Le campus Science po Paris de Menton, propose une spécialité axée sur les rapports de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Ellya Becker s'y intéresse particulièrement "vu tout ce qui se passe dans ces régions là".

Elle poursuit : "à La Réunion nous n'avons pas l'habitude de confrontations entre les cultures. J'aimerais voir pourquoi là-bas c'est différent".

Accompagnée de sa mère, Ellya Becker s'envolera pour Menton le 12 août prochain. Célia Givin ne connaît pas encore la date de son départ, mais doit être à Lyon avant la rentrée prévue le 6 septembre.

"On appréhende le fait de quitter La Réunion et surtout d'habiter seule. Mais on se dit qu'on essaiera de se voir assez souvent. Pour l'instant on profite des derniers moments de vacances" terminent les deux néo-bachelières.

rbc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com