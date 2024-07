Sciences Po Paris : 11 jeunes réunionnais mis à l'honneur par les anciens élèves

Ce jeudi 25 juillet 2024, la section de La Réunion des anciens élèves de Sciences Po Paris a organisé en partenariat avec la Région Réunion, la cérémonie des lauréats au concours de Sciences Po Paris. Les 11 jeunes réunionnais lauréats étaient présents. Ils intégreront la prestigieuse école parisienne à la rentrée prochaine. La réception organisée à la Région Réunion a réuni tous les élèves admis en 2024, dont 9 jeunes de lycées conventionnés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la section de La Réunion (Photo : Alumni de Sciences Po Paris Réunion)

Sur le territoire, sept lycées sont conventionnés Sciences Po Paris et permettent de bénéficier d’une préparation spécifique qui complète le programme d’enseignement classique. Cette convention tripartite entre Sciences Po Paris, le Rectorat et la Région Réunion est un dispositif réservé aux jeunes des quartiers d’éducation prioritaire.

La section locale des Alumni de Sciences Po Paris, présidée par Guillaume Govindin Ramassamy, regroupe les diplômés de Sciences Po Paris, c’est-à-dire les Alumni ou plus communément appelés les anciens. La section locale tient chaque année à valoriser les lycéens qui réussissent le concours et font la fierté de leurs parents, de leurs professeurs et de La Réunion.

Cet événement a réuni les parents d’élèves, les équipes pédagogiques, les Alumni installés à La Réunion. La Présidente de Région, Huguette Bello, n’a pas manqué de rappeler l’attachement de la collectivité régionale à l’éducation qui est la mère des priorités pour la mandature régionale.

"Rien ne nous élèvera plus haut que le savoir et la culture. C’est une grande fierté de vous voir marcher dans les pas d’illustres personnages qui ont arpenté les couloirs de cette prestigieuse école avant de devenir des acteurs majeurs de notre pays. Vous arpenterez ces mêmes couloirs afin d’écrire votre propre histoire et en quelque sorte celle de La Réunion. Nous souhaitons vous féliciter pour cette brillante admission qui couronne un parcours scolaire exemplaire" déclare Huguette Bello Présidente de la Région Réunion.

Guillaume Govindin Ramassamy, Président de la section locale de Sciences Po Paris ajoute : " il est crucial de valoriser les jeunes étudiants qui sont issus des quartiers d’éducation prioritaire. L’actualité récente rappelle l’importance de la mobilisation des politiques publiques dans les quartiers, au plus près des habitants. Il faut toujours donner des perspectives, illustrer le champ des possibles pour que nos jeunes ne soient pas victimes d’auto-censure"

Il a piursuivi : "la réussite au concours c’est l’antithèse du déterminisme social et je continuerai à promouvoir ce message avec détermination. Sciences Po Paris incarne la disruptivité, le débat, l’enseignement des sciences, l’esprit critique et une pointe d’impertinence. C’est une maison qui place la réflexion, le débat, l’esprit de synthèse au cœur de ses apprentissages. Ce sont des savoirs importants dans le monde actuel où on ne hiérarchise plus l’information, où l’intelligence artificielle émerge et les fakes news deviennent parfois la norme. La méthode de travail que promeut l’école vous sera utile tout au long de votre parcours professionnel".