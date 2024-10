Sécheresse : la préfecture appelle à "une consommation responsable" de l'eau pour éviter les restrictions

"La ressource en eau est en tension dans plusieurs secteurs de La Réunion et des perturbations sont à prévoir" indique la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi 31 octobre 2024. Elle invite les usagers à avoir une " consommation responsable" de la ressource afin d'éviter des mesures de restrictions. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Le comité sécheresse s’est à nouveau réuni le mercredi 23 octobre 2024 sous la présidence de Jean-Paul Normand, sous-préfet de Saint-Pierre, pour analyser les prévisions météorologiques et l’état de la ressource en eau.

La ressource en eau est en tension dans certains secteurs

Si le mois de janvier a bénéficié de pluies excédentaires avec les passages du cyclone Belal et de la tempête Candice (+13 % par rapport à la normale), les mois suivants ont été déficitaires (– 32 %, notamment dans l’Est et le Sud-Ouest). Les prévisions pluviométriques étant peu favorables jusqu’à la fin de l’année, le déséquilibre entre la ressource disponible et les besoins risque de continuer à s’accentuer.

Des tensions sur la ressource en eau sont apparues dès le mois de mai sur certains secteurs et se poursuivent avec des seuils de vigilance, d’alerte voire de crise, atteints, tant sur les ressources souterraines que sur les rivières. C’est notamment le cas à Bras-Panon, Champ-Borne, la Plaine des Palmistes, au Port, à Saint-Benoît, à Saint-Denis, à Sainte-Marie, à Sainte-Suzanne et dans les hauts de l’Ouest.

Des perturbations sur la distribution d’eau sont à prévoir

Actuellement, des arrêtés municipaux de limitation des usages sont en vigueur sur les territoires des communes de Bras-Panon, Saint-André, Sainte-Marie (l’Espérance) et Salazie.

Plusieurs communes sont ou ont été concernées par des coupures (Cilaos, Sainte-Marie, Trois-Bassins, les hauts Saint-Paul et La Plaine) et les difficultés d’approvisionnement pourraient s’accentuer pour les communes déjà impactées. Certains secteurs sensibles, comme le Tévelave, sont sous surveillance et pourraient connaître des tensions en l’absence de pluies.

Pas de restriction des usages de l’eau à ce stade, mais un appel à une consommation responsable

Si ces signaux d’alerte ne nécessitent pas, à ce stade, de mettre en œuvre des mesures générales, intercommunales ou départementales, de restriction des usages de l’eau, la préfecture souhaite sensibiliser les gestionnaires de la distribution de l’eau, mais également la population réunionnaise sur cette situation.

Dans les secteurs identifiés en tension, comme sur tout le territoire, les Réunionnaises et les Réunionnais sont appelés à la sobriété, la vigilance et à la réduction des consommations d’eau non essentielles, afin de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Les mesures de précaution recommandées

- signaler en temps réel les perturbations d’alimentation et les fermetures de réseaux susceptibles d’être utilisés par les services de secours et de lutte contre l’incendie

- favoriser les techniques d’irrigation économe en eau ;

- réduire l’arrosage des jardins et des espaces verts ;

- réduire ou arrêter le lavage des cours et des voiries à grandes eaux ;

- réduire toutes les consommations d’eau pour les usages domestiques non essentiels (lavage de voiture…).

En fonction de l’évolution de la situation, les collectivités comme le préfet de La Réunion pourront être amenés à renforcer les mesures à adopter.

Un nouvel "arrêté cadre sécheresse" pour La Réunion mis à la consultation du public

L’arrêté cadre sécheresse a pour objectifs de :

- définir l’organisation départementale en matière de suivi et de gestion de la situation hydrologique en période de basses eaux et de réduction des impacts liés aux phénomènes de sécheresse ;

- définir les zones d’alerte dans lesquelles pourront s’appliquer des mesures de protection de la ressource en eau, de limitation ou d’interdiction provisoire des usages de l’eau en fonction du niveau de gravité de la sécheresse.

Ce document viendra remplacer l’arrêté de 2014, en précisant les zones et cotes d’alerte, encadrant les restrictions qui pourraient être prises par usage, et précisant les modalités de communication.

Depuis ce lundi 28 octobre, toute la population réunionnaise est invitée à donner son avis sur les mesures de protection des ressources proposées, en se rendant à l’adresse de la consultation en ligne : ici ou par courrier à l’adresse suivante : DEAL Réunion – Service Eau et Biodiversité – 2 rue Juliette Dodu – CS 41009 – 97743 Saint-Denis cedex.