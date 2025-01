Sécheresse : nouvelles coupures d'eau à Saint-André et Salazie

Suite au manque de précipitations et à une forte consommation d'eau, de nouvelles coupures de nuit vont avoir lieu à Saint-André et Salazie, à compter de ce dimanche 26 janvier

A Saint-André, les coupures débuteront à 21 heures avec une remise en eau à partir de 5 heures, sur les secteurs suivants :

Milles Roches

Butor

La Cressonnière

Rivière du Mât

Patelin

Ravine Creuse

Centre-Ville

Chemin Lefaguyès

Chemin du Centre

ZAC Fayard

Cambuston

Bois Rouge

Chemin Lagourgue

Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes



Un délai entre l’heure d’ouverture annoncé et l’arrivée de l’eau au robinet de nos abonnés est constaté. Cela est lié au fait que le réseau doit se remplir complétement afin que l’ensemble de nos abonnés aient de l’eau.



Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

Chemin du Centre (près de la ruelle Virapatrin)

Angle Chemin Rio et Chemin Lagourgue

Angle Chemin Maunier et Chemin du Centre

Chemin Fantaise

Avenue de Bourbon (près du chemin Morin)

Rue Terre Rouge

Chemin Deschanets (près de l’impasse du Centre)

Chemin Bois Rouge (près du lotissement Bouquet)

Ravine Creuse Allée Paulo

Lotissement les Rosiers

Lotissement Vayaboury

Canal Moreau

Lotissement les Muriers

Rue des Flamboyants (cuisine centrale)

Place de la Cocoteraie (à proximité de My Gym)

Rue des Jamblons

- Coupures à Salazie -

De 22 heures à 4 heures sur les secteurs suivants :

Mare à Vieille Place

Mare à Citrons

Petit Sable

Mare à Goyaves

Fleurs Jaunes

Et les voies adjacentes



De 22 heures à 4 heures sur les secteurs suivants :

Village Hell-Bourg

Bé Mahot

Camp Ozoux

Ilet Vidot

Plateau Sisahaye

Fond de Rond-Point

Bélouve

Et ls voies adjacentes



Des coupures et des baisses de pression peuvent apparaître en fin de journée sur les points hauts de certain secteur. Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

8 chemin Lambert

25 B chemin Lambert

797 RD 52

94 Chemin Solesse

27 Chemin Solesse

Fleurs jaunes

Lot Vavangues

Chemin Manouilh

Chemin Terre Plate

Angle des rues Terre Plate et Chemin Manouilh