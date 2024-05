Ce vendredi 24 mai 2024 a eu lieu la finale de la seconde édition du concours d’éloquence en réunionnais à l’université de La Réunion. Dès 10 heures, 11 jeunes lycéens se sont produits sur la scène de l’amphi bio-climatique du campus du Moufia devant un public de plus de 300 personnes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CCEE)

Organisé par le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement avec le soutien de la collectivité régionale et le partenariat, cette année, de la Direction des affaires culturelles de La Réunion, de l’académie de La Réunion et de l’Université de La Réunion, KoZarlor a pour objet la mise en pratique de l’usage de la parole en public en montrant ses capacités à s’exprimer, à développer un argumentaire, à convaincre et émouvoir son auditoire en réunionnais, langue créole de La Réunion.

- KoZarlor, konkour larkozé an rényoné -

A l’instar des concours d’éloquence organisés jusqu’ici en français, c’est en 2021 que le CCEE imagine un concours d’éloquence en réunionnais dans la continuité de ses deux autres concours qui font la part belle à l’écriture en créole : le Pri Honoré (adultes) et le Pri Honoré pou lékol. Cette réflexion se concrétise par une première édition qui s’est déroulée sur l’année scolaire 2022-2023.

Il s’agit de proposer aux lycéens de l’académie de discourir en créole réunionnais, langue vivante régionale et langue maternelle ou co-maternelle de la majorité des élèves à La Réunion.

Le concours KoZarlor met en effet l’accent sur nout langkozé, nout zarlor. In konkour larkozé ou d’éloquence en créole qui vise à :

• encourager les jeunes à maîtriser, développer et révéler leur expression orale en créole (amélioration de de leurs compétences orales, enrichissement de leur vocabulaire) ;

• leur offrir un espace de parole pour s’affirmer en défendant et en partageant leurs idées, pour exprimer ce qu’ils ont dans le cœur ;

• leur faire prendre conscience que l’usage de la parole en public pour exprimer une pensée structurée, argumentée et sensible est possible en créole réunionnais ;

Il consacre les meilleurs orateurs qui, de l’appréciation du jury, se distingueront par leur éloquence en présentant dans un temps donné (5 minutes) un discours clair et structuré sur le thème imposé.

Le thème de cette seconde édition : Mi èm, ou i èm...pa. Mi èm mèm !



Kosa sà i aport bann marmay lisé ?

• Une libération de la parole chez les élèves;

• Une structuration de leur pensée, un travail autour de l’argumentation;

• Une reconnaissance de la valeur de leur langue;

• Une confiance en soi, un dépassement de soi;

• Une plus grande aisance à l’oral;

• Une ouverture sur la langue, sur leur environnement et aux autres.

In konkour pou lo bann liséin

Un concours sans candidat n’en saurait pas un ! Réservé à nos lycéennes et lycéens de l’académie, KoZarlor a été ouvert dès la première édition à toutes les classes et à toutes les filières. Une nouvelle fois, nous avons recueilli la participation d’élèves de 2de, 1ère et terminale dans les 3 filières : générale, technologique et professionnelle.

Ce qui montre qu’il y a une vraie demande de la part de nos élèves de se familiariser avec la prise de parole en public en réunionnais ainsi qu’une envie d’apprivoiser les codes de l’éloquence, de l’art de la parole, exercice qui se doit d’être accessible à tous.

15 classes issues de 12 établissements prennent part à KoZarlor 2023-2024 : 5 pour la zone Ouest, 3 pour le Sud et comme pour le Nord et 1 pour l’Est.

Les professeurs qui ont manifesté un intérêt pour le concours ainsi que leur établissement :

- Léo PARES-LOYRETTE, Gino GUEDAMA, Emmanuel DEKENS du lycée Nelson Mandela (Term) - Catherine RAVENNES du lycée Le Verger (Term)

- Marie BONNECARRERE du lycée Leconte De Lisle (1ère)

- Anne HEBRARD du lycée Lislet Geoffroy (1ère)

- Marie Edith THEBA du lycée Moulin Joli (1ère)

- Aurélie FILAIN du lycée Jean Hinglo (Term)

- Laurence DALEAU-GAUVIN, Guy DORVAL du lycée Paul Vergès (1 1ère + 4 Term)

- Sophie JEAMBLU, Maryline D’ARCO et Nadine VANDAMME du lycée Vue Belle (Term)

- Léa HOARAU du lycée Stella (Term)

- Adolphe MAILLOT du lycée Antoine Roussin (1ère)

- Carole DESFETES du lycée François de Mahy (1ère)

- Isabelle SERRAT du lycée Pierre Lagourgue (2de)



- Lo bann kandida -

Ils ont été près de 290 lycéennes et lycéens à participer à cette 2de édition (contre 220 à la 1ère édition) puis 24, après désignation au sein de leur classe, à s’être présentés en demi-finale le 19 avril dernier au musée Stella Matutina (auditorium Pierre Roselli). Ce vendredi 24 mai 2024, ils n’étaient plus que 11 (8 filles et 3 garçons), 11 heureux finalistes prêts à s’exprimer sur scène, à prendre la parole face au public dans ce bel amphi du campus du Moufia. Tout comme nos professeures qui ont été nombreuses à inscrire leur classe, nos lycéennes sont une nouvelle fois largement représentées.



Nos 11 finalistes (dans l’ordre de passage) :

- Crystalya GRIMAUD du lycée Paul Vergès (Term STL)

- Johanna DELBLOND du lycée Moulin Joli (1ère Pro)

- Loïck GERBITH du lycée Paul Vergès (1ère STL)

- Océane BELLON du lycée François de Mahy (1ère Pro)

- Jerrel CAMACHETTY du lycée Paul Vergès (Term Pro)

- Noémie PAYET du lycée Antoine Roussin (1ère générale)

- Lélia JACQUES du lycée Pierre Lagourgue (2de générale)

- Kelsy ELISABETH du lycée Vue Belle (Terminale Pro)

- Mattéo SANASÉE du lycée Le Verger (Term générale)

- Ludmila BRÉZÉ du lycée Lislet Geoffroy (1ère générale)

- Wassilat ABOUDOU du lycée Leconte de Lisle (1ère générale)

Le palmarès final :

• Pri koudkèr : Lélia JACQUES du lycée Pierre Lagourgue (2de générale) avec un texte sur la bipolarité

• 2e pri : Wassilat ABOUDOU du lycée Leconte de Lisle (1ère générale) avec un texte sur la tolérance, la célébration de la beauté intérieure vs les diktats sur la beauté physique.

• 1e pri : Loïck GERBITH du lycée Paul Vergès (1ère STL) avec un texte sur l’amour et la liberté.

Lo ziri final

Le jury de la finale est composé de professionnels de l’éloquence et de personnes issues du milieu éducatif et culturel.

Présidé une nouvelle fois par Lolita TERGÉMINA, comédienne et metteuse en scène, il comprend aussi :

- Pierre-Henri AHO, directeur de la Bibliothèque Départementale de la Réunion

- Eric ALENDROIT, chargé de mission inventaire du patrimoine à la Région

- Henri-Claude ELMA, journaliste

- Fabrice GEORGER, maître de conférences à l’université de La Réunion - Fabrice SAUBERT, avocat

- Yaëlle TRULES, comédienne.

Ils ont disposé de 45 minutes de délibération pour désigner un pri koudkèr, un 2e pri et enfin, le 1er pri (le ou la lauréat(e)) de cette seconde édition sur la base de trois critères principaux : la richesse et le niveau de langue, la qualité de l’argumentation et enfin, la prestation scénique.