Selon Mediapart, l'ex-ministre Philippe Vigier serait "devenu squatteur aux frais de la République"

Philippe Vigier, ancien ministre délégué aux outre-mer "débarqué du gouvernement il y a trois semaines (...) continue de bénéficier d’un logement de fonction et d’une voiture avec chauffeur" indique Médiapart ce mardi soir 30 janvier 2024. Dans un article titré "Philippe Vigier, ancien ministre devenu squatteur aux frais de la République", le site d'information en ligne ajoute que l'ex-ministre "organise également des "dîners privés" au sein du ministère" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis la démission d'Elisabeth Borne le lundi 8 janvier 2024 et le remaniement qui s'en est suivi le jeudi 11 janvier, Philippe Vigier n’a plus de portefeuille. Il est donc censé ne plus bénéficier d'un quelcconque autre avantage lié à son ex fonction.

C'est pourtant le cas, affirme Médiapart. Alors que Philippe, Vigier "répète à qui veut l’entendre qu’il ne sera pas reconduit dans la deuxième salve de nominations", "il assume totalement "l'utilisation des ces moyens de l'Etat" indique le site d'information.

"Je peux comprendre que vous vous posiez la question (...) mais c’est une tolérance qui a été donnée" a expliqué l'ex-ministre à Médiapart.

Il a ajouté "avoir agi "par commodité", en évoquant "trois repas privés", dont il affirme qu’ils vont être prochainement remboursés de sa poche. "C’est une tarification mensuelle, je vais recevoir début février la facture pour ces repas du mois janvier", précise-t-il, écrit le site d'information.

En plus des repas préparé par le personnel du ministère, Philippe Vigier "continue également d’occuper le logement de fonction du ministère et d’utiliser la voiture avec chauffeur et l’officier de sécurité mis à disposition des membres du gouvernement" affirme le média en ligne.

- Pas de réponse de Matignon -

L'ex-ministre délégué a indiqué aux journalistes avoir effectué quatre allers-retours dans la circonscription d'Eure-et-Loir, où il est élu avec la voiture ministérielle depuis le remaniement.

"En guise de justification, l’ancien ministre délégué rappelle qu’il n’est pas élu en Île-de-France et qu’il n’y a que deux trains par jour – "un le matin et un le soir " – pour se rendre dans sa terre d’élection. Là encore, la pratique lui a été permise par le gouvernement", a insisté Philippe Vigier, cité par Médiapart.

"Du côté du cabinet de Gérald Darmanin, qui fut pendant près de six mois le ministre de tutelle de Philippe Vigier, on indique par écrit que : voiture + officier de sécurité ont été conservés pour les ministres délégués, dans l’attente du nouveau gouvernement" note le site d'information.

Mediapart indique ensuite que l’entourage du ministre de l’intérieur renvoie vers Matignon et le secrétariat général du gouvernement. "Contacté à maintes reprises depuis le 25 janvier, aucun des conseillers de Gabriel Attal n’avait répondu à nos questions à l’heure où nous publions cet article" affirme le média.

www.imazpress.com / reac@ipreunion.com