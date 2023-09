Semaine du développement durable : plus de 50 évènements prévus à La Réunion

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) se tient du 18 septembre au 8 octobre 2023 dans toute l'Europe. Pour cette 21ème édition, La Réunion participe activement à cet évènement avec plus de 50 actions enregistrées sur la plateforme européenne de la SEDD. (Photo pollution plage photo RB imazpress )

L'objectif de la SEDD est de sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et d'encourager les citoyens à s'engager dans des actions concrètes conciliant développement économique et protection de l'environnement. A cette occasion, chacun peut proposer une action et figurer au sein du calendrier de la SEDD.

Localement, ce sont environ 50 initiatives qui sont recensées au calendrier des actions de la SEDD 2023. On compte des actions innovantes, des rendez-vous scolaires et de nombreuses pépites pour améliorer son comportement et être ainsi acteur d'un développement durable et solidaire.

C'est parti pour 3 semaines d'actions afin de préserver Inle de La Réunion, l'océan Indien et la planète.

Retrouvez tout le programme ici