Semaine européenne du développement durable: les actions locales valorisées

Du lundi 18 septembre au dimanche 8 octobre 2023, se déroulera sur tout le territoire national et en Europe la Semaine européenne du développement durable. Afin de promouvoir la transition écologique et le développement durable, les acteurs du monde économique, social et environnemental sont invités à proposer des projets visant à valoriser les actions locales. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

Cette année, les objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 sont au cœur des enjeux de la semaine européenne du développement durable :

L’inscription des projets est ouverte à tous les champs du développement durable, dont l’objectif est de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs du monde économique, social et environnemental, dans la mise en œuvre de projets répondant aux principes du développement durable.

La SEDD 2023 sera la vitrine des 17 ODD de l’Agenda 2030. Elle vise à sensibiliser et à encourager des engagements concrets en lien avec les enjeux du territoire, sans thématique particulière, laissant libre cours à toutes les initiatives s’inscrivant dans le développement durable, au travers de manifestations diverses (séminaire, atelier, visite, exposition...).

Comment participer ?

– Inscrivez votre projet sur la plateforme européenne de la SEDD : dès maintenant et jusqu’au 11 septembre 2023.

– Pour une meilleure gestion et une plus grande visibilité des actions réunionnaises, il est recommandé d’inscrire votre projet en rajoutant la mention : #974- devant le titre de votre projet

(ex : #974-VISITE...).