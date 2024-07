Septuagénaire renversé à Saint-Joseph : le conducteur condamné à huit mois de prison ferme

Le vendredi 12 juillet 2024, le conducteur mis en cause dans l'accident d'un septuagénaire à Saint-Joseph le 5 juillet a été déféré devant le tribunal de Saint-Pierre. Présenté à la barre, l'automobiliste - qui avait pris la fuite - a été condamné à huit mois d’emprisonnement ferme, indique Carole Pantalacci vice-procureure de Saint-Pierre. Le mis en cause a également vu son véhicule confisqué ainsi que l'annulation de son permis de conduire et interdiction de le repasser pendant six mois (Photo : www.imazpress.com)

Pour rappel, le vendredi 5 juillet, un septuagénaire a été renversé alors qu'il se trouvait sur un passage piéton par une voiture au niveau de la gare routière de Saint-Joseph.

La victime a été prise en charge par les secours et conduite vers le CHU Sud.

Depuis l'accident, l'automobiliste suspecté d'être le responsable de l'accident était en fuite. Une enquête avait été ouverte sous l'autorité du parquet et des gendarmes de la brigade de Saint-Joseph.

Les investigations menées ont donc permis d'intercepter l'individu.

