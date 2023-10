Serge Hoareau est le nouveau président du Haut conseil de la commande publique de La Réunion

Serge Hoareau, président de l'Association des maires du département a été nommé nouveau président du Haut Conseil de la Commande Publique (HCCP) de La Réunion. Il succède à Dominique Vienne. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

Fort de son expérience et de son engagement en qualité de représentant des maires et des intercommunalités de La Réunion, le nouveau président s’attachera à rassembler tous les acteurs de la commande publique locale pour en faire un levier de développement économique responsable et inclusif.

Installé en 2010, le Haut Conseil de la Commande Publique de La Réunion, réseau de plus de 400 acteurs publics et privés, a pour vocation de centraliser les connaissances et les bonnes pratiques pour dégager une vision globale de l’achat public local.

Avec 1,4 milliard d’euros en 2022, la commande publique réunionnaise joue en effet un rôle majeur dans l’économie de l’île.

Instance indépendante, le Haut Conseil de la Commande Publique de La Réunion rassemble tous les acteurs de la commande publique : Etat, collectivités, secteur hospitalier et médico-social et les représentants des organisations patronales et syndicales.

Il a pour objectif de soutenir le développement territorial en démultipliant l’effet levier de la commande publique et la stratégie du bon achat.

Les orientations et principales actions du Haut Conseil seront présentées lors d’un comité plénier qui se tiendra avant la fin de l’année 2023.

L’État et l’ensemble de ses services accompagneront étroitement le Haut Conseil de la Commande Publique de La Réunion dans la conduite de ses travaux.