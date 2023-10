Seychelles : le leader de l'opposition inculpé dans une affaire de sorcellerie

Le tribunal de première instance des Seychelles a inculpé lundi huit personnes, dont le docteur Patrick Herminie, chef de United Seychelles, le principal parti d'opposition, dans une affaire de sorcellerie liée à une affaire d'atteinte à l'intégrité de cadavres (Photo : seychellesnewsagency.com)

Le mardi 8 août 2023, les corps déterrés d'une femme âgée et d'un jeune homme ont été trouvés dans le cimetière de Takamaka, sur l'île principale de Mahé.

Les corps avaient été placés à côté d'une pyramide composée de blocs et de morceaux provenant d'autres tombes. Des images du président en exercice, Wavel Ramkalawan, du docteur Patrick Herminieet de deux autres personnes, dont l'identité n'a pas été révélée

C'est l'interpllation le jeudi 21 septembre 2023 d'Alli Said, un un ressortissant tanzanien à l'aéroport international des Seychelles qui déclenché la procédure de mise en accusation pour sorcellerie.

L'homme était en possession de plusieurs produits liés à la sorcellerie, selon les autorités seychelloises.

Dans les bagages du mis en cause se trouvaient des objets en bois noir, des pierres, de petites bouteilles de liquide brunâtre, un assortiment de poudres et un certain nombre de documents contenant un langage et des symboles étranges décrits par les les autorités seychelloises comme "démoniaques et sataniques"

Les enquêteurs ont déclaré que les symboles sur les documents saisis "étaient similaires aux symboles trouvés dans des lieux vandalisés aux Seychelles, parmi lesquels se trouvaient des églises catholiques".

Lors de l'interrogatoire du ressortissant tanzanien que les noms de pluiseurs suspects seychellois ont été mentionnés. Ces personnes ont ensuite été appréhendées.

Il s'agit du docter Patrick Herminie, d'Yvon Legaie de Ma Joie, de Jules Radegonde de La Digue, Kde enneth Evenor de Grand Anse Mahé, de Simon Dine d'Anse aux Pins, de Marcel Naiken de Baie Lazare et de Bashir Umarji de Quincy Village.

- "Complot en vue d'exercer la sorcellerie" -

Les accusés ont été convoqués au tribunal pour possession de quelque chose destiné à être utilisé à des fins de sorcellerie, complot en vue d'exercer la sorcellerie, conseil et incitation d'une autre personne à exercer la sorcellerie et sollicitation de toute personne pour qu'elle donne des conseils sur toute question et à quelque fin que ce soit par sorcellerie.

Les mis en cause seychellois ont signé une caution de 30.000 roupies seychelloises (2.012 euros ) pour leur libération. le ressortissant tanzanien reste en détention.

Le docteur Patrick Herminie a déclaré aux journalistes vendredi que lorsqu'il avait demandé pourquoi il avait été arrêté pour sorcellerie, la police avait répondu en lui disant que son nom était apparu dans un échange Whatsapp entre un Seychellois et un Tanzanien.

Pour rappel, il a annoncé il y a quelques mois son intention de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Il a déclaré que son arrestation était une tentative politiquement motivée visant à détruire son image et celle de son parti.

L'accusé comparaîtra de nouveau devant la justice le 3 novembre.

rv aux Seychelles/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com