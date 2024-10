Signature d'une convention de partenariat entre la Poste de La Réunion et l'UDCCAS

En faveur de l'inclusion sociale et numérique

Ce mercredi 23 octobre 2024, La Poste de La Réunion, représentée par Catherine Dahirel, directrice exécutive de La Poste de La Réunion, et Nathalie Collin, directrice générale adjointe du groupe La Poste et l’UDCCAS (l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale), représentée par son Président Bruno Domen, ont signé une convention pluriannuelle de partenariat. Une convention qui permettra d’accompagner ensemble les communes et intercommunalités dans leurs enjeux d’inclusion sociale et numérique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Portée par des valeurs communes de proximité et de lien social au cœur des territoires, la convention signée a pour but de renforcer la coopération entre les 24 communes du département de La Réunion et le groupe La Poste.

Cette convention s’appuie sur trois intérêts communs identifiés :

• L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)

L’ABS impose aux communes d’analyser les besoins de leur population et de proposer des actions pour y répondre. Elle facilite la construction des politiques locales pour le présent et l’avenir et partira de l’expression des préoccupations pour élaborer des propositions et recommandations formulées par les habitants.

Cette approche méthodologique pourra se faire avec la collaboration de La Poste, qui dispose d’un ancrage territorial et d’un réseau humain de proximité, pour effectuer des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des populations. Par exemple, une consultation citoyenne en bureau de poste et une remise commentée de flyers par les facteurs pourront être réalisées.

• Le Bien-Vieillir

La Réunion, comme tous les départements de l’hexagone, va connaître un important vieillissement de sa population avec, en 2050, un quart des personnes âgées de plus de 60 ans. Parallèlement à ce vieillissement et selon les projections de l’INSEE, la population réunionnaise devrait atteindre le seuil d’un million d’habitants avant 2050. Face à cette transition démographique sans précédent, le bloc communal sera un échelon essentiel dans l’adaptation de nos sociétés au vieillissement de la population. Il est désormais opportun d’appréhender ce qui fait le quotidien des personnes âgées : logement, urbanisme, transport, maintien des liens sociaux et lutte contre l’isolement.

L’UDCCAS pourra ainsi s’appuyer sur le groupe La Poste, fort de sa connaissance des territoires et de son savoir-faire dans les services de proximité humaine. La Poste contribue ainsi au bien-être de la personne et du bien-vieillir à domicile. Elle propose des services qui facilitent le quotidien des seniors, en préservant leur autonomie, leur sécurité à domicile et en luttant contre l’isolement. Cette collaboration s’illustrera à travers le développement des services de proximité facilitant le quotidien des seniors : détection de clientèles fragiles en bureau de poste, portage de repas à domicile, portage de médicaments à domicile.

• L’inclusion numérique

Le développement du numérique peut entraîner une fracture sociale chez les personnes non ou peu équipées et/ou en difficultés pour l’utilisation du numérique. Cet illectronisme peut conduire à un profond isolement. Face à la digitalisation de la société, maîtriser les outils numériques est devenu pour les seniors une nécessité et la clé de leur autonomie. L’UDCCAS a choisi La Poste comme partenaire pour les aider à mettre en place des ateliers d’initiation au numérique spécifiquement adaptés à ce public. En effet, dans son plan stratégique de développement, La Poste a fait de l’inclusion numérique un des segments essentiels de son champ d’activité. La Poste de La Réunion propose notamment la mise en place d’ateliers numériques en lien avec des associations au sein de l’étape numérique situé au bureau de poste de Basse-Terre, le développement des ateliers numérique auprès des CCAS volontaires dans le cadre de la Conférence des Financeurs, et l’accompagnement à l’utilisation de sa tablette ARDOIZ, dédiée aux seniors.