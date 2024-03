Le bouclier qualité prix étendu aux produits automobiles en 2024

Ce lundi 18 mars 2024, l'heure est à la signature du nouveau bouclier qualité prix (BQP) 2024 par le Préfet Jérôme Filippini et l'ensemble des partenaires. Ce dispositif de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer permet depuis 2013 de garantir un prix maximal sur un ensemble de produits. En plus des produits d'alimentation, d'hygiène et de bricolage, un nouveau panier se greffe pour cette nouvelle année : celui de l'automobile. Un premier panier de produits et de prestations automobile est mis en place en 2024, avec quatre produits et une prestation automobile, pour un montant maximal de 153 euros (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le prix du panier BQP, instauré en 2013, n'augmentera pas pour la quatrième année consécutive. Le panier disponible dans les grandes et moyennes surfaces contient 153 produits pour un prix maximal de 348 euros.

Depuis 2023, un panier de produits dans les enseignes de bricolages, pour faciliter les travaux du quotidien a aussi été mis en place. Un panier qui passe de 22 à 27 produits cette année 2024. Ce panier composé de 27 produits à un prix qui ne peut dépasser les 293,10 euros.

Pour la 4ème année consécutive, le "panier Péi" revient dans les enseignes Leclerc. Des fruits et légumes frais cultivés à La Réunion et accessible à tous.

Enfin, 2024 marque l'élargissement du BPQ aux produits automobiles "Après l’élargissement au secteur du bricolage, et pour répondre à la demande des consommateurs, un premier panier de produits et de prestations automobile est mis en place en 2024" annonce la préfecture. Avec quatre produits et une prestation automobile, ce panier a un montant maximal de 153 euros.

Plus d'informations à venir