Simone.re : première plateforme de mode durable à La Réunion

La plateforme de mode durable simone.re, destinée aux Réunionnais.es est lancée depuis deux mois. Ce vide dressing 100% digital permet d'acheter et de vendre vêtements et accessoires de seconde main en parfait état. La fondatrice du site, Elodie Merlier, cherche à "promouvoir la durabilité et l'écoresponsabilité" dans la mode en offrant une alternative "chic et durable" (Photo Sly/www.imazpress.com)

Pour rester dans la démarche éco-responsable, Elodie Merlier souhaite "éviter aux gens de faire plusieurs heures de voiture pour aller chercher un vêtement trouvé sur le market place de Facebook ou sur Le Bon Coin".

Après un rendez-vous de vérification de chaque pièce effectué chez le vendeur par Elodie Merlier, simone.re propose une offre de rachat.

La personne est libre d'accepter ou non. Elle récupère les articles et le paiement est envoyé directement. "Je passe par les services de La Poste, je centralise tout. Les gens n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur reverse l'argent. Avec simone.re, ils l'ont tout de suite!" indique la fondatrice.

Un lavage, une mise en beauté et un shooting photo pour mettre en avant le vêtement et le produit est en ligne. Les pièces sont livrées à domicile en 48 heures.

Elodie Merlier est convaincue que simone.re est une alternative durable face aux grosses plateformes de la seconde main. "J'effectue une sélection rigoureuse des articles, je m'occupe des photos, de la mise en ligne, de l'envoi, tout ce qui peut prendre du temps avec les autres plateformes. Puis s'il y a un petit défaut comme un bouton à recoudre, je le fais", raconte-t-elle.

Prôner "l'utilisation de chaque objet jusqu'à son dernier souffle"

simone.re est un hommage à la grand-mère de Elodie Merlier : "une femme remarquable dont la sagesse et la résilience ont inspiré le concept du site."

La fondatrice de la plateforme ajoute : "Simone a vécu sa vie avec une conviction profonde dans la valeur de chaque chose, prônant l'utilisation de chaque objet jusqu'à son dernier souffle, la consommation de légumes de saison et l'économie d'énergie : des principes plus pertinents aujourd’hui que jamais".

"Dans un monde confronté à l'urgence écologique, les enseignements de Simone résonnent comme une boussole pour notre action. ", explique la fondatrice de Simone.

Si vous souhaitez vous séparer de vêtements que vous ne portez plus, contactez Simone par mail : simone@simone.re.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com