Six réunionnais.e.s participent à la Finale Nationale du Trophée d’Impro

C’est lors de la Finale régionale du Trophée d’Impro Culture et Diversité, le 10 mai dernier, que les noms des six jeunes improvisateur.rice.s sélectionné.e.s ont été annoncés : Cyrielle, du Collège Edmond Albius du Port; Amandine, de l’Oasis du Port; Sam, de Marcel Goulette de St Leu; Yazid, du collège du Ruisseau de St Louis; Gabriel, de Simon Lucas de l’Etang Salé; et Adam, du collège de la Montagne; tou.te.s partiront à Paris du 13 au 21 juin 2023. Nous relayons leur communiqué.

Trois filles et trois garçons trié.e.s sur le volet pour leurs qualités de comédien.ne.s, mais aussi pour leurs valeurs humaines. Parce que c’est ça aussi l’impro : le partage, la bienveillance, l’écoute de l’autre, la rencontre… et la liste est encore longue. Ces collégien.ne.s profiteront d’un voyage culturel en plus de leur participation à la Finale Nationale du Trophée d’Impro Culture et Diversité programmée les 19 et 20 juin 2023.

Ils seront accompagné.e.s de Julie Enilorac, directrice artistique régionale et référente académique, et François Gobard, comédien et coach du Trophée.

Au programme de leur séjour : spectacles de théâtre, visites de musées et de Paris. Mais aussi jouer sur l’incroyable scène de L'Odéon-Théâtre de l'Europe, rien que ça.

À n’en pas douter, ce voyage sera, pour ce bel échantillon de graines de jouteur.se.s réunionnais.e.s, "inoubliable" !