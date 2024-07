Un partenariat pour préserver les liens intergénérationels

L'association Oser pour l'éducation (SPL OPÉ) et l'Organisation réunionnaise d'information et d’accompagnement des personnes âgées (ORIAPA), s'unissent pour mener des actions intergénérationnelles et partager des valeurs humaines, en commençant par la signature d'une convention ce jeudi 25 juillet 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué ( (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La SPL OPÉ et ORIAPA ont signé une convention de partenariat, le jeudi 25 juillet 2024. Ce partenariat fait écho aux engagements de la SPL OPÉ à favoriser l’épanouissement des enfants et à lutter contre la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge.

Les rencontres intergénérationnelles prévues dans le cadre de ce nouveau partenariat contribuent à la cohésion sociale. Plusieurs animations sont programmées pour créer du lien social : ateliers artistiques et créatifs, zistwar lontan, loto quine, jeux de société, jardinage... Chacun y trouve son bonheur. À travers ces échanges, gramoun et marmay partagent des instants mémorables, animés par des valeurs communes : le respect, la solidarité, l’entraide et le développement personnel.

"Ce nouveau partenariat incarne les ambitions du projet éducatif porté par la Ville de Saint-Denis, L’École du Bonheur. Les échanges intergénérationnels favorisent le vivre-ensemble, la confiance et l’estime de soi, ainsi que la participation citoyenne. Nous savons que renforcer les liens intergénérationnels améliore la qualité de vie de notre société, facilite la compréhension mutuelle et apporte une plus grande tolérance. La transmission des savoirs, des expériences et des traditions lontan offre ainsi aux enfants des opportunités d’apprentissage pour mieux comprendre leurs racines et appréhender l’avenir", témoigne Jean-Max Boyer, Président Directeur Général de la SPL OPÉ.

- Investir sur la jeunesse pour porter l’ambition d’un avenir prometteur -

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leur permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au Monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille 40 enfants en situation de handicap.

Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien- grandir des enfants. Ils œuvrent avec bienveillance, pour animer les moments de vie, hors période scolaire, de la maternelle à l’élémentaire. Le programme pédagogique mis en place par la SPL OPÉ consiste à faire vivre des expériences uniques, dans le respect du rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et surtout moment de rigolade.