Sport populaire et solidaire pour les 90 ans de la Fédération sportive et gymnique du travail

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) s'apprête à célébrer un jalon exceptionnel de son histoire - ses 90 ans d'existence. À cette occasion, le comité FSGT de La Réunion organise une semaine du sport populaire et solidaire du 25 novembre au 3 décembre 2023, mettant en lumière le caractère inclusif et accessible du sport dans toute la région. Nous diffusions ci-dessous leur communiqué.

L'événement prend une dimension particulière avec la participation exceptionnelle de Madame Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente de la FSGT, administratrice au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et à l'Agence Nationale du Sport (ANS).

Sa présence renforce l'importance de cette semaine du sport populaire, démontrant l'engagement de la FSGT en faveur du sport pour tous, en harmonie avec les valeurs olympiques.

La semaine du sport populaire et solidaire, organisée à La Réunion, constitue une célébration unique qui associe les 90 ans de la FSGT et les 20 ans du Comité FSGT de La Réunion. Elle s'inscrit dans une démarche de promotion des valeurs de partage, d'entraide, de solidarité, et d'amitié véhiculées par la FSGT depuis sa création.

Programme riche et diversifié : un hommage au sport populaire

Durant cette semaine, les clubs du comité FSGT de La Réunion animeront leurs territoires avec une variété d'activités sportives : arts martiaux, plongée, pratiques sportives adaptées aux personnes en situation de handicap. La semaine culminera avec un pique-nique géant dans un lieu emblématique de l'est de l'île, ajoutant une touche festive à l'événement.

Le Comité FSGT de La Réunion : un engagement connu envers le sport associatif.

Le Comité FSGT est né il y a 20 ans, à la Base Nautique des Mascareignes (BNM).

Fort de ses 20 années d'existence, il mobilise aujourd’hui plus de 1 100 pratiquants à travers 32 associations sportives locales et d'entreprises, organisant plus de 12 activités sportives différentes. Cette semaine du sport populaire s'inscrit dans une dynamique de développement durable du sport associatif fédéré, soulignant son rôle essentiel dans la santé, l'éducation, l'émancipation, et la cohésion sociale.