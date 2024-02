Saint-Louis : intègre le dispositif "Action cœur de ville 2"

Depuis la fin d’année 2023, la ville de Saint-Louis a officiellement intégré le programme "Action cœur de ville" 2 (ACV 2) porté par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : mairie de Saint-Louis)

Cette adhésion est le fruit d’une démarche audacieuse portée par madame le maire et son équipe, tant au niveau local qu’au niveau national pour obtenir à titre dérogatoire l’intégration à ACV2. Cela permettra de déployer une ingénierie de projets au service de la redynamisation du centre-ville, notamment commerciale et économique, en agissant par exemple sur l’habitat, l’aménagement ou encore les mobilités.

Le premier comité de pilotage ACV 2 s’est tenu ce mardi 27 février, à l’occasion de la visite du directeur général de l’ANCT, Stanislas Bourron, et en présence du Préfet de La Réunion Jérôme Filippini, du Sous-Préfet Jean Paul Normand, de la directrice du programme Action cœur de ville (ACV) Dominique Consille, et des partenaires dont la Civis.

Afin de renforcer la dynamique, la ville avait également convié l’association des commerçants pour bâtir une démarche partenariale avec les acteurs engagés dans la vie du centre-ville.

Il ressort des échanges qu’au-delà d’un contexte social fragile, de l’inadaptation aux enjeux climatiques, de la vétusté des bâtis et de la pauvreté des aménagements urbains, le potentiel du territoire est grand.

Il s’agira de promouvoir ce cœur de ville en :

Impulsant une offre attractive de l’habitat

Favorisant un développement économique et commercial équilibré

Améliorant l’accessibilité et les mobilités décarbonées

Développant le socle de services

Aménageant durablement l’espace urbain et en valorisant le patrimoine architectural

ACV 2 c’est aussi un formidable effet levier qui permettra de mettre en synergie les dispositifs existants visant à rééquilibrer le développement et à corriger les inégalités: "quartiers productifs", "cité de l’Emploi", "cité Éducative", contrat de ville,…

Intégrer ACV 2, c’est bénéficier de la force d’un réseau, de l’appui de l’Etat et de partenaires pour ainsi faciliter l’obtention de financement d’avenir.

"C’est une dynamique collective pour aider à construire un projet dans le temps et votre démarche fera lien : avec cette belle boîte à outils à votre disposition, vous pouvez compter sur nous pour les années à venir", a souligné Stanislas Bourron, directeur général de l’ANCT.

Le Préfet de La Réunion s’est félicité de revenir à Saint-Louis à peine un mois après sa visite post-cyclone : "je suis heureux d’être là car votre persévérance a payé pour une valorisation de vos centralités d’équilibres, pour construire le Saint Louis de demain !"

Juliana M’Doihoma, maire de Saint Louis, a accueilli avec passion et émotion l’intégration à ACV 2 après un première étape manquée par le territoire en 2018 faute de préparation et de capacité d’action financière adaptée : "le défi est immense, mais cette transformation nous tend les bras si chacun s’implique, si chaque force vive apporte sa pierre à l’édifice et que nous restons au plus près des acteurs et des besoins du territoire. Nou lé paré !"