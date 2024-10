Seychelles : l'armée française au secours d’un plaisancier français naufragé

Un plaisancier français qui a fait naufrage dans l’archipel des Seychelles a été secouru par les forces armées françaises et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) ce vendredi 11 octobre 2024. Au bout de 8 heures à la dérive le naufragé, fatigué et assoiffé, a pu être sauvé (Photo : Préfecture de La Réunion)

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage a été alerté vendredi matin du naufrage d'un voilier au large des Seychelles. L'occupant français et seul à bord, venait de constater une voie d'eau sur son bateau.

"Il a seulement eu le temps de mettre en œuvre le radeau de survie avant qu'il ne sombre" relate la préfecture de La Réunion dans un communiqué publié ce dimanche matin.

Les forces armées de la zone sud océan Indien (Fazsoi), contactées par le Cross, ont immédiatement dérouté un avion de transport "Casa" afin de participer à la localisation du voilier.

Le skyper via un téléphone satellite, avait pu signaler qu'il se trouvait à 160 nautiques (environ 300 km) de l'île de Mahé, mais il ne disposait pas de système de positionnement précis.

"Une coopération est mise en place avec les secouristes de la zone de secours maritime des Seychelles" indique la préfecture.

Après plusieurs dizaines de minutes de recherches, l'équipage du "Casa" est parvenu à localiser le radeau du naufragé.

L'avion de transport français est alors "remplacé par un moyen aérien des Seychelles Defence Forces" note le communiqué préfectoral. Dans le même temps, un navire de secours seychellois s'est dérouté pour venir en aide au skipper naufragé.

Le marin a finalement pu être récupéré par un navire support de plongée basé sur l'île de Desroches, située à 230 kilomètres au sud-ouest de Mahé.

Fatigué et assoiffé après 8 heures de dérive en pleine mer, le naufragé à été examiné par un médecin avant d'être évacué vers Mahé par un avion Defence Force des Seychelles.

"L'ambassade de France prendra en charge son rapatriement en territoire français" termine la préfecture.

