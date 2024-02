Les inscriptions sont ouvertes pour la 3ème édition du Startup Weekend Tech For Good

Le Startup Weekend Tech For Good revient du 8 au 10 mars 2024 au Parc Technologique Universitaire de Sainte Clotilde avec une 3ème édition. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour cet événement qui conjugue le développement durable et l'innovation technologique pour créer des solutions à forts impacts social et environnemental. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : ville du Port)

1 minute pour convaincre, et 54 heures pour répondre à une thématique aux besoins croissants.



Cette édition "Tech For Good" du Startup Weekend garantit une expérience des plus stimulante. Bien que le concept ait fait ses preuves au fil des années, cette fois-ci, il y a une nouveauté. En effet, le processus de sélection des projets retenus a été complètement repensé. Quant au reste du weekend, il promet de répondre aux attentes des participants, comme d'habitude, avec 54 heures intenses où les porteurs de projets, les coéquipiers et les coachs partageront leurs compétences et expériences pour transformer leurs idées novatrices en solutions révolutionnaires.

Face aux besoins économiques, environnementaux et sociaux auxquels est confronté le territoire, cette thématique arrive à point nommé pour mettre en avant la multitude de challengers prêts à œuvrer en faveur de l’innovation durable sur l’île.

Des “success stories”, témoins de l’efficacité de l’évènement



Le Startup Weekend continue de s'imposer comme un catalyseur de projets innovants. Les éditions précédentes ont ainsi vu naître des projets qui continuent aujourd’hui à faire parler d’eux et à s’installer dans le paysage économique de notre île. Parmi les nombreux exemples qu’il est possible de citer, il y a notamment Karay qui propose la vente de plats entre particuliers, Story Enjoy, une plateforme qui combine lecture et captation vidéo, The Island Cosmetic, la première marque de maquillage protégeant du soleil ou encore Zotcar qui permet aux particuliers de louer leur véhicule.

Une démarche inclusive encouragée par les partenaires



Organisée par l’Association Webcup et la French Tech La Réunion, cet événement se veut inclusif par la gratuité du coût de la participation.De plus, les lauréats se verront offrir un ensemble d'avantages, dont un accompagnement comptable avec le cabinet d’expertise comptable Dessaux et associés, une formation en stratégie digitale avec Créalise, un logo et une charte graphique par l’agence Todaï ou encore des prestations en espace de coworking avec Lizine.Entrepreneur expérimenté, étudiant ou simplement passionné par le changement positif, tous sont les bienvenus à cette édition, qu’ils soient porteurs d’un projet ou non. Les inscriptions pour cette édition sont ouvertes dès maintenant. Rendez-vous du 8 au 10 mars 2024 au Parc Technologique Universitaire de Sainte Clotilde .Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site dédié : swe.webcup.fr.

A propos



L'association Webcup œuvre pour développer les compétences numériques etentrepreneuriales de tous les réunionnais au travers de 3 axes de travail :● L'évènementiel● L'animation numérique pour tous les publics, dès l'âge de 8 ans● L'insertion professionnelle.Plus d'informations :● Sur le site internet de l’association : www.webcup.fr● Sur les réseaux sociaux :➢ Sur facebook : @startup974➢ Sur instagram : web_cup➢ Sur linkedin : Association Webcup