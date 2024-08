Startup Weekend Women : 54 heures pour propulser l'entrepreneuriat féminin réunionnais

Les 20, 21 et 22 septembre 2024, l'IUT de Saint-Pierre organisera sa quatrième édition du startup weekend women. Un évènement de 54 heures d'affilés, soutenu par la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, ayant pour but de mettre à l'honneur les startuppeuses péi. Pour un euro symbolique chacune des équipes pourront mettre en avant son inventivité (Photo : Région Réunion)

C'est reparti pour une quatrième édition du startup weekend women ! Cette année une grande nouveauté fait son apparition : l'événement s'intègre dans la France Design Week, un festival mettant en lumière le design et l'expérience utilisateur. L’objectif étant d’amener les participantes vers une réflexion sur le design afin qu’en découle des solutions durables et esthétiques.

Mais pas de paniquen le principe de l'événement reste inchangé :

- Chaque participant a une minute pour pitcher son idée, c’est-à-dire expliquer le concept de sa startup, et convaincre l’ensemble des participants de voter pour son projet et de le rejoindre dans son équipe.

- S’en suivent 54 heures de travail dans la joie et la bonne humeur, ponctuées par des conférences et les échanges constructifs avec les coachs spécialisés dans de nombreux domaines telles que la comptabilité, le management, l'entrepreneuriat, le droit ou encore la communication.

- A l’issu de ce marathon, les équipes présentent à un jury d’experts leur projet de startup, du business plan à la politique tarifaire en passant par la communication. Chaque équipe doit être la plus convaincante possible. Chiffres à l'appui.

- Au final, les porteurs de projets repartent avec un travail colossal (étude de marché, business plan, validation juridique …) en seulement 54h. Un travail qu’ils auraient peut-être mis 6 mois ou plus à réaliser seuls.

Pendant tout le week-end, les participants bénéficieront de l'accompagnement de coachs spécialisés dans divers domaines, leur offrant des conseils précieux pour développer leurs projets. À l'issue de ces 54 heures intenses, les équipes présenteront leurs réalisations devant un jury composé d'éminentes femmes issues des milieux de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des startups à La Réunion. Cette diversité d'expertises garantit une évaluation rigoureuse et inspirante, récompensant les meilleures idées et projets.

Cet événement a déjà donné naissance à plusieurs dizaines de startups à La Réunion, telles que The Island Cosmetic, lauréate de la dernière édition, qui a su se démarquer par son innovation. La lauréate, en remportant le prix, bénéficie d'un package complet pour démarrer son activité : un accompagnement sur mesure par des professionnels de divers secteurs, offrant un véritable tremplin pour le succès de leur entreprise naissante.

Grâce à leur contribution de différents partenaires, l'association Webcup propose cet événement pour la somme symbolique d'un euro seulement. Une accessibilité qui permet à toutes les participantes, indépendamment de leurs moyens financiers, de profiter pleinement de cette expérience unique, rendant l'événement véritablement inclusif et démocratisant l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes réunionnaises.

Une édition intégrée à la France Design Week 2024

