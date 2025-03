Statue de la Vierge Marie : les deux mineurs relâchés sans poursuite, deux majeurs suspectés des dégradations

A la suite des dégradations commises sur la statue de la Vierge Marie à Saint Denis dans la soirée du 10 mars 2025, une enquête pour dégradations commises en réunion a été ouverte. Les mineurs placés en garde à vue n'ayant pas participé aux dégradations, ces derniers ayant filmé les faits, ils ont été remis à leurs responsables sans poursuite, annonce le parquet, cette action ne constituant pas une infraction. Deux majeurs, qui ont quitté l'île, sont suspectés d'avoir commis les dégradations. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"La poursuite des investigations a permis l'identification de deux auteurs possibles des faits, majeurs, ayant quitté La Réunion ; l'un d'entre eux seulement a été localisé et le magistrat du parquet en charge de ce dossier a demandé en urgence son audition par les services compétents territorialement, sur les faits, et sur les conditions de son départ", précise le parquet.

Le second mis en cause est activement recherché.

"Afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause", ajoute la procureure.

Cette dernière rappelle les peines encourues :



Article 322-1 du code pénal : la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Article 322-3 du code pénal : l'infraction ci-dessus définie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

