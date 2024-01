Stéphane Ledogar, né Expedit Ah-Fat, revient à La Réunion en quête de réponses

Stéphane Ledogar, né Expedit Ah-Fat, a quitté La Réunion à l'âge de neuf mois seulement en 1973. Enlevé à sa famille, qui l'avait confié temporairement à l'Etat, il a été adopté par une famille dans le Tarn. Il revient le 25 janvier 2024 dans son île, à la recherche de réponses sur ses origines. Il espère pouvoir retrouver sa mère, ou tout du moins, des informations sur cette dernière. Un demi-frère l'attend déjà sur place.

52 ans après avoir été enlevé à sa famille par l'Etat, Stéphane Ledogar revient sur son île pour trouver des réponses. Le fils d'une fratrie de six enfants, n'en est pas à son premier voyage dans l'île. C'est cependant la première fois qu'il revient en tant qu'Enfant de la Creuse, après des décennies à se questionner sur son identité.

"J'étais déjà venu en visite à La Réunion avec ma famille adoptive, mais elle a toujours nié que j'étais bien un de ces enfants arrachés à leur famille" raconte Stéphane Ledogar. "Je savais que j'étais adopté et que j'étais originaire de La Réunion, mais comme on parlait uniquement d'Enfants de la Creuse, j'ai fini par abandonner l'idée d'avoir des réponses" confie-t-il.

En effet, c'est dans le Tarn, un département du sud de la France, que Stéphane Ledogar atterrit. Il y est adopté par une famille qui lui a fait subir "des violences psychologiques". "J'ai vécu énormément de racisme tout au long de mon enfance, de la part des habitants du village où j'ai grandi mais aussi de ma propre famille" témoigne-t-il.

S'il s'estime chanceux, "certains enfants ayant subi de terribles violences sexuelles et ayant été traités comme des esclaves", Stéphane Ledogar garde des relations compliquées avec ses proches. "Ils n'ont pas vraiment bien réagi quand je leur ai annoncé être à la recherche de ma famille biologique" confie-t-il.

"Je suis tombée dans une famille avec ses qualités et ses défauts. En grandissant à Ferrals des-Corbières, je ne me suis pas intégré du tout, et j'ai vécu beaucoup de racisme."

- Enfant volé et papiers falsifiés -

Ce n'est qu'en lisant la bande-dessinée Piments Zoizos - Les enfants oubliés de La Réunion, parue en 2020, que Stéphane Ledogar comprend enfin qu'il fait peut-être bien partie de ces enfants arrachés à leur famille. Dans cet ouvrage, il découvre les démarches à effectuer pour tenter de retrouver ses racines.

Il contacte donc le Département de La Réunion, qui le met en relation avec la Fédération des enfants déracinés des Drom (Fedd). Il découvre qu'il a bien fait partie de ces 2150 volés à La Réunion.

Pour la première fois, on lui communique des informations sur ses origines : sa mère s'appelait Louise Ah-Fat. "Elle m'avait appelée Expedit, et elle était apparemment veuve quand je suis né à Saint-Denis le 14 décembre 1972. J'ai découvert que mes papiers d'identité avaient été falsifiés, ces derniers indiquant que je suis né à Sainte-Marie. C'est grâce au Département que j'ai compris que c'était falsifié" raconte Stéphane Ledogar.

Alors veuve, sa mère aurait refait sa vie avec un homme, qui l'a mise à la rue. "J'avais trois mois, ma mère s'est donc rendue dans un monastère pour trouver refuge, et on lui a conseillé de me confier à l'Etat le temps de retomber sur ses pieds. Une semaine plus tard, ayant trouvé un logement, elle a voulu me récupérer mais ils ont refusé" détaille-t-il.

"J'aurais cinq frères et une sœur, un homme m'a déjà contacté pour me dire qu'il pourrait être mon frère" se réjouit Stéphane Ledogar. Il doit le rencontrer lors de son voyage.

"C'est un soulagement, mais j'aimerais bien rencontrer mes autres frères et sœur, et revoir ma mère si elle est vivante. J'ignore si elle est encore en vie, et mon frère qui avait été mis à la DASS l'ignore aussi."

Multiple champion d'haltérophilie, il ira aussi à Saint-Joseph le 27 janvier pour assister à des entraînements.

Stéphane Ledogar arrivera à La Réunion le 25 janvier pour un séjour de deux semaines. Il sera accueilli et hébergé par la Fedd.

Si vous pensez être de la famille de Stéphane Ledogar, né Ah-Fat, ou si vous pensez avoir des informations pouvant l'aider, vous pouvez le contacter à cette adresse e-mail stledogar@gmail.com.

as/www.imapress.com / redac@ipreunion.com