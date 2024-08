Surf : Alice Lemoigne remporte la finale de longboard du Boardmasters Titles

La Réunionnaise Alice Lemoigne a remporté ce dimanche 11 août 2024 la finale longboard dames du Boardmasters Titles (QS 1000) en Angleterre. Elle a devancé Ophelie Ah-Kouen, l'Italienne Ginger Caimi et Zoé Grospiron. "De quoi la consoler après sa 5ème place à l'US Open la semaine dernière" note la Fédération française de surf. La France réalise un triplé sur cette compétition organisée dans les Cornouailles : Edouard Delpero s'est imposé chez les messieurs, tandis que la jeune Tya Zebrowski (13 ans) a remporté la finale de shortboard (Photo Fédération de surf)

"Après s’être imposée dans les Cornouailles en 2015 et 2016, la Réunionnaise enchaîne même un quatrième succès d’affilée après 2019, 2022 et 2023 (l’épreuve ayant été annulée en 2020 et 2021 à cause du Covid)" rappelle Sud-Ouest.

"Si elle a mis un peu de temps à rentrer dans sa finale et à prendre sa première vague, laissant à sa copine du tour mondial Zoé Grospiron le soin de se porter en tête, Alice Lemoigne a survolé la série une fois lancée. Sans jamais tomber de sa planche, ou presque, la Réunionnaise a multiplié noserides et turns pour atteindre le total de 16,83 points (dont un 9,00)" racontent nos confrères.

L’octuple championne d’Europe WSL de la discipline et actuelle 8ème mondiale "a mis ses trois adversaires combo, avant qu’Ophelie Ah-Kouen (13,97) n’en sorte pour s’intercaler à la deuxième place et signer un doublé français".

