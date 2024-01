Suspecté de transporter de la drogue, l’équipage met le feu à son navire

Jeudi 11 janvier 2024, la Gendarmerie maritime de Mayotte a intercepté un bateau dans la zone économique exclusive française de Mayotte, avant de devoir porter secours à son équipage. Soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, l'équipage a déclenché un incendie à bord du bateau à l'arrivée des gendarmes, qui s'est rapidement propagé et a forcé les hommes à se jeter à l'eau. "Tous sains et saufs, les 8 hommes de l’équipage du Sina ont alors été recueillis par les gendarmes maritimes" précisent les autorités (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Cette opération a été conduite sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDG AEM) dans la zone maritime du sud de l’océan Indien (ZMSOI)" annonce la préfecture ce mercredi.

" Objet d’une coordination interministérielle poussée, celle-ci a mobilisé, entre autres, les moyens nautiques de la gendarmerie maritime des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), un avion léger de surveillance maritime (ALSM) basé à Mayotte sous contrat du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et travaillant au profit de la préfecture de Mayotte puis, dans un second temps, le patrouilleur des affaires maritimes Osiris II de la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI)" détaille-t-elle.



Les faits ce sont produits dans la nuit du mercredi au jeudi 11 janvier. L'Odet et la Verdon, deux bâteaux patrouilleurs de la gendarmerie maritime, ont appareillé "pour intercepter le boutre à l’aube, préalablement repositionné par l’avion léger de surveillance maritime" indique la préfecture.



"Surpris par l’arrivée soudaine des vedettes de gendarmerie maritime", l’équipage du petit navire a "immédiatement déclenché à son bord un incendie qui s’est rapidement propagé, avant de sauter à l’eau". Les huit hommes présents à bord ont alors été pris en charge par les gendarmes maritimes, et sont tous sains et saufs.



"Devant la violence de l’incendie, les deux vedettes n’ont pu que constater à distance l’importance du sinistre. Dans le cadre du dispositif "organisation de la réponse de sécurité civile" (ORSEC maritime) dans les eaux sous juridiction française, le centre de coordination et de secours sud océan Indien (CROSS SOI) a alors pris en charge la coordination de l’opération d’assistance, de secours et de la sécurité de la navigation" détaille la préfecture.

- Une enquête ouverte -

Le patrouilleur des affaires maritimes Osiris II de la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI) en mission de police des pêches dans le canal du Mozambique "a été dérouté de sa mission pour relever les vedettes de la gendarmerie maritime et poursuivre la sécurisation de la navigation maritime et le suivi de la situation".



Les deux vedettes sont arrivées à quai le soir même et "l’équipage du Sina a été immédiatement placé en garde à vue à la demande du parquet près le tribunal judiciaire de Saint-Denis" annoncent les autorités. Une enquête est actuellement en cours, confiée à la gendarmerie maritime de Mayotte et au commandement de la gendarmerie de Mayotte.



"Cette opération démontre la grande réactivité des différentes administrations intervenant en mer basées à Mayotte et à La Réunion, l’importante coopération entre autorités judiciaires et administratives et l’effort constant de coordination interadministration pour maîtriser les risques maritimes en ZMSOI" affirme la préfecture.



Cette nouvelle affaire s’inscrit dans un contexte régional marqué par une augmentation des prises. Le 8 janvier 2024, les garde-côtes mauriciens ont intercepté en haute mer et livré aux forces de police mauriciennes un navire de plaisance, transportant 333 kg de drogues. Les autorités seychelloises, le 27 décembre dernier, avaient intercepté un boutre contenant 195 kg de cannabis, de haschich, d’héroïne et de méthamphétamine en mer territoriale seychelloise.