TAAF : à bord de Marion Dufresne pour une rotation virtuelle au bout du monde

Du 18 novembre au 18 décembre 2024, les Terres australes et antarctiques françaises organisent la quatrième rotation annuelle du Marion Dufresne en route vers les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam et Tromelin. Un voyage sans même avoir à quitter La Réunion. Vous n'y croyez pas ? Et pourtant, c'est ce que l'administration des TAAF a pensé pour permettre au public scolaire de découvrir les enjeux de ces territoires (Photo www.imazpress.com)

Le principe : chaque semaine, les élèves inscrits recevront un uncolis numérique envoyé par courriel contenant des nouvelles venues du navire, une manière vivante, ludique et immersive d’enrichir leurs connaissances sur les Terres australes et antarctiques françaises grâce à un programme riche et diversifié :

- vivre une odyssée humaine hors du commun

- comprendre l’importance de ces îles à travers leurs richesses et leur fragilité

- découvrir la diversité des métiers et des missions menées sur place

- partager le quotidien des personnels déployés sur le terrain (marins, scientifiques,agents de terrain, etc.)

- écouvrir le lien si particulier qui unit les TAAF et le Vendée Globe.

Cette aventure à bord du Marion Dufresne pensée pour les élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) est gratuite et ouverte à tous !

Pour recevoir les colis numériques et embarquer avec les passagers du Marion Dufresne, rien de plus simple ! Il suffit de s’inscrire via ce lien.

