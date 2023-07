TAAF : de nouveaux chefs de districts pour les bases australes

La 4 août 2023, le Marion Dufresne quittera La Réunion pour une nouvelle rotation. À son bord, la relève des chefs de districts dans les Terres australes. Des futurs chefs de districts actuellement en formation au siège des TAAF, à Saint-Pierre. Nous relayons ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

La deuxième rotation du Marion Dufresne dans les îles australes marque, chaque année, le moment de la relève des chefs de districts. Arrivés le 26 juillet à la Réunion, les futurs représentants de la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, vont suivre une formation de plus d'une semaine afin de prendre connaissance de leurs futures fonctions.

Après une présentation des différents services avec lesquels ils vont travailler en étroite collaboration durant l'exercice de leur fonction, les chefs de districts seront formés sur tous les sujets et aspects de gestion de la vie et des équipes sur les bases.

A l'issue de cette formation, les nouveaux chefs de districts embarqueront sur Le Marion Dufresne qui quittera le port de La Réunion le vendredi 4 août. Après un premier arrêt à Tromelin, pour déposer l'équipe qui sera en charge du projet RECI (Restauration des écosystèmes insulaires de l'océan Indien) sur l'île, le navire emblématique des Terres australes et antarctiques françaises fera route vers les archipels Crozet et Kerguelen, puis les îles Saint-Paul et Amsterdam. Lors de cette rotation, la préfète administratrice supérieure, Madame Florence Jeanblanc-Risler sera à bord, afin d'accompagner les nouveaux chefs de districts dans leur prise de fonction, notamment lors de la cérémonie de passation entre chefs de districts.

Cette deuxième opération portuaire permettra également d'assurer le ravitaillement nécessaire des districts, ainsi que la relève d'une large partie des personnels, déployés pour certains depuis près d'un an.