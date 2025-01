TAAF : incendie sur l'île Amsterdam, le personnel de la base évacué

Le mercredi 15 janvier 2025 aux alentours de 15 heures, heure locale (Amsterdam), un incendie s’est déclaré aux abords des bâtiments scientifiques situés sur la pointe Bénédicte, à 2,5 km de la base Martin de Viviès sur l’île Amsterdam (district des Terres australes et antarctiques françaises). Favorisé par un vent venant du sud-ouest et malgré les efforts menés sur place pour le contenir, l’incendie s’est propagé à la végétation en direction de la base.

Une cellule de crise a immédiatement été activée à la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises, avec l’appui de l’État-major de zone, du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion, de la direction inter-régionale de Météo France et du CROSS.

À ce stade, l’incendie poursuit sa progression sur l’île.

- Aucun blessé à déplorer, le personnel évacué -

Grâce à la réactivité et au professionnalisme des 31 personnels du district (militaires, agents techniques, scientifiques et volontaires du service civique), aucun blessé n’est à déplorer.

Compte-tenu de la progression du feu vers la base, il a cependant été décidé de procéder à leur évacuation.

L’Austral, caseyeur de la Sapmer en action de pêche dans la ZEE de Saint-Paul, s’est dérouté dès le 15 janvier en fin d’après-midi vers l’île Amsterdam et est arrivé sur zone aux alentours de minuit (heure locale). L’évacuation de l’ensemble des personnels à bord a pu débuter dès le lever du jour et être finalisée à 6h30 heure locale. Tout le personnel est en bonne santé.

Le Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF, en mission à Kerguelen pour le compte de l’IFREMER, a également pris la mer vers Amsterdam dans la soirée du 15 janvier 2025. Il est attendu le 17 janvier au soir sur site pour récupérer les 31 personnels évacués par l’Austral.

La préfète administratrice supérieure des TAAF tient à saluer la solidarité maritime à l’œuvre et le sang froid dont ont fait preuve les équipes sur place tout au long de la crise.

