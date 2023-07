Tam Tam : festival international de marionnettes et de théâtre visuel

Organisé par le théâtre des Alberts, le festival Tam Tam se déroulera du vendredi 29 septembre au mercredi 10 octobre 2023. Cette dixième édition s’entendra de Saint-Paul, au Port, à la Possession, en faisant quelques arrêts à Saint-Benoît, Bourg-Murat, Le Tampon, Saint-Leu et Mayotte. Au programme : théâtre de marionnettes et d’ombres, de la danse hip hop, des concerts et plein d’autres animations. Nous relayons ci-dessous le communiqué (Photo: Valérie Abella)

- À Saint-Paul et sur le Territoire de la côte ouest -

Partenaires historiques et indispensables du festival TAM TAM, la commune de Saint-Paul et le Territoire de la Côte Ouest (TCO) accompagnent cette année encore, le développement et la mise en œuvre des actions du festival, pour le plus large public : dans toute sa diversité et ses spécificités.

La programmation 2023 est diffusée largement dans les différents quartiers de Saint-Paul, et également au Port et à La Possession.

En décentralisation, la programmation est accessible aux publics éloignés des équipements culturels : dans le réseau de lecture public, dans la salle polyvalente du Ruisseau, dans les établissements scolaires, dans les cases… L’accès est alors gratuit, sous réserve de places disponibles.

En centre ville de Saint-Paul : à Léspas Culturel Leconte de Lisle et dans la salle de conférence du front de mer (quai Gilbert). L’accès est soumis à billetterie avec monticket.re

Photo extérieure de la salle polyvalente du Ruisseau (Tam Tam 2014)

- Au Ruisseau / Saint-Paul -

Tam Tam s’installe dans la salle polyvalente du Ruisseau, du lundi 2 au vendredi 6 octobre.

Tam Tam au Ruisseau est un projet soutenu par le programme européen Leader ce qui nous permet d’organiser des spectacles et ateliers gratuits pour les publics.

Une partie de la programmation du festival est ainsi diffusée dans la salle, chemin Polpost.

La salle est équipée comme un vrai théâtre, avec une scène et des gradins.

Au programme de ces 4 jours :

Cinq spectacles, 12 représentations (sept scolaires et quatre tout public) + des ateliers et bords de scène.

La journée les ateliers et spectacles sont réservés aux scolaires et centres de loisirs.

À 18h00*, les spectacles sont destinés aux habitant.e.s du quartier et d’ailleurs.

Lundi 02 octobre : Almataha

Mardi 03 octobre : Banawassi, la malice

Mercredi 04 octobre : Jeu

Jeudi 05 octobre : La mare où [l’]on se mire

* Entrée gratuite, sans réservation. Les billets sont à retirer sur place, 30 à 45 minutes avant le début du spectacle comme indiqué dans la page réserver.

Les associations de quartier tiendront des stands de boisson et petite restauration sucrée-salée.

Un mercredi festif :

Les associations de quartier (À cœur ouvert, le CLAPE, le comité des parents d’élèves de l’école, l’association de karaté…), les familles et les enfants, organisent une journée ludique et festive le mercredi 4 octobre. Nous les remercions chaleureusement pour leur implication et pour leur aide.

- En vavang dans l’île -

Vous habitez dans le Sud ? Près du Volcan ? Dans l’Est ou le Nord de l’Ile de La Réunion?

Bonne nouvelle ! Certains spectacles et ateliers sont diffusés dans les salles, structures et médiathèques partenaires du festival.

À La Cité Des Arts (Saint-Denis), à La Cité Du Volcan (Plaine Des Cafres), au Théâtre Les Bambous (Saint-Benoît), au Théâtre Luc Donat (Le Tampon), au Case Dos d’Âne et à la médiathèque Héva (La Possession), à la médiathèque Benoite Boulard (Le Port), au Séchoir (Piton Saint-Leu).

En Tout public et en scolaire… la programmation du Tam Tam rayonne sur l’ile de La Réunion pour notre plus grand plaisir !

Chaque lieu applique sa propre tarification. Merci de les contacter directement pour acheter ou réserver vos places. Voir la page Les lieux du festival

-À Mayotte –

Nous avons le plaisir d’élargir la zone de nos partenariats en nous associant avec le Pôle Culturel de Chirongui, à Mayotte. Le Pôle accueillera les spectacles Fénwar de la compagnie réunionnaise Aberash, et le spectacle jeu de la compagnie nationale A Kan la Deriv’.

Chaque lieu applique sa propre tarification. Merci de contacter directement le Pôle culturel de Chirongui pour acheter vos places. Voir ses coordonnées > Les lieux du festival