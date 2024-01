Tempête Candice : les établissements scolaires de 11 communes fermés ce jeudi

Suite au passage en vigilance rouge pluies pour les zones sud et sud-est décidé par la préfecture, le rectorat porte à la connaissance des familles et des personnels, que les écoles, collèges et lycées de 11 communes seront fermés le jeudi 25 janvier 2024 (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les communes suivantes sont concernées : Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Philippe, et Le Tampon



Aucun transport scolaire ne sera assuré dans les communes concernées.



Dans ces communes, les classes reprendront à compter du vendredi 26 janvier 2024.