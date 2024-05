Téo Bastien décroche le titre de champion de France du décathlon

Le Réunionnais Téo Bastien est devenu ce dimanche 19 mai 2024 champion de France Elite du décathlon Elite à Oyonnax (Ain). C’est le premier podium de la jeune carrière de Téo Bastien (21 ans) chez les seniors. L’ancien athlète de l’USPGA, formé par Cédric Lopez et désormais entrainé par Gaetan Blouin, avait auparavant été médaillé de bronze aux championnats d’Europe juniors en 2021 (Photo Gaetan Blouin)

Ses dix performances (11’’01 au 100 m - 7,52 m à la longueur – 14,07 m au poids, record personnel – 2,02 m à la hauteur – 49’’65 au 400 m, record personnel – 14’’68 au 110 m haies – 45,75 m au disque, record personnel – 4,90 m à la perche – 52,33 m au javelot - 5’02’’09 au 1 500 m) lui ont permis de totaliser 7 906 points et de devancer le Grenoblois Bastien Auzeil (7882) et le Varois Maxime Moitié-Charnois (7473) …

"Celui-ci espérait mieux en terme de performances mais le froid samedi (12 degrés et pluie sur les trois premières épreuves) et deux chutes dans les 100 derniers mètres du 1 500 m (il est allé au bout de lui même) ont douché ses objectifs de battre son record personnel (7976 points) ou de passer la barre des 8 000 points" détaille le communique de presse.

Remporter le titre national va cependant lui permettre de gagner 60 points au ranking mondial - il était 24e avant ces championnats et devrait passer 19e désormais - et d’espérer une sélection pour les championnats d’Europe à Rome en juin.

Avant lui, deux Réunionnais avaient glané le titre de champion de France Elite des épreuves combinées. Il s’agit du Dionysien Ruben Gado, vainqueur du décathlon en 2018 et 2021, et de la Saint-Joséphoise Esther Turpin, lauréate nationale à trois reprises à l’heptathlon (2018, 2021 et 2023) et par une fois au pentathlon indoor (2018).