Tereos fait don de cinq tonnes de sucres à la Banque Alimentaire des Mascareignes

Dans le cadre de son partenariat avec la Banque Alimentaire des Mascareignes (BAM), en place depuis 2019 et renouvelé pour 2023, Tereos Océan Indien (TOI) fera cette année don de 5 tonnes de sucres à l’association, engagée depuis plus de 20 ans contre la précarité sociale et alimentaire à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de Tereos. (Photo : Tereos)

"La Banque Alimentaire des Mascareignes est un acteur-clé de la solidarité à La Réunion, qui œuvre au quotidien pour soutenir les personnes les plus démunies", déclare Jannick Souprayen, Directeur d’Eurocanne, le centre de stockage et de conditionnement de TOI.

"Ce partenariat nous tient tout particulièrement à cœur et répond à la volonté de Tereos Océan Indien de s’impliquer localement au bénéfice des Réunionnais."

Créée en 2000, la Banque Alimentaire des Mascareignes est animée par 35 bénévoles permanents et 12 salariés. Elle fait partie de la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA), le plus important réseau d’aide alimentaire en France avec 79 Banques Alimentaires et 31 antennes.

Les denrées récupérées par les Banques Alimentaires sont gratuitement redistribuées à leur réseau d’associations et de CCAS partenaires – à La Réunion, la BAM œuvre en collaboration avec 35 associations et 10 CCAS partenaires. En 2022, l'équivalent de 3 000 000 de repas gratuits ont été distribués.

"Aujourd’hui plus que jamais, nous en appelons à la solidarité de tous les acteurs des filières alimentaires : leur soutien est primordial pour lutter contre l’insécurité et la précarité alimentaires, alors que nos bénéficiaires sont de plus en plus nombreux", rapporte Bruno Prochasson, Président de la BAM.

"Nous sommes pleinement satisfaits du partenariat avec Tereos Océan Indien et de sa mise en œuvre, qui participent à répondre aux besoins des publics particulièrement fragiles que nous aidons."

A l’échelle nationale, le groupe Tereos est également engagé auprès des Banques Alimentaires, par des dons de sucre mais aussi des opérations de mobilisation de salariés en soutien aux bénévoles de l’association.