Violences conjugales : La Réunion, territoire-pilote du Pack Nouveau Départ

Ce vendredi 31 mars 2023, Isabelle Lonvis-Romes, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances est à La Réunion. Une visite de deux jours pour aborder les violences conjugales et les discriminations. Lors de son déplacement, la ministre a annoncé le déploiement du Pack Nouveau Départ dans notre département dès le mois de juin 2023. Ce qui fait de La Réunion, le deuxième territoire-pilote après le Val d’Oise (Photos : sly/www.imazpress.com)

Mais alors, qu’est-ce que le Pack Nouveau Départ ? Annoncé par la Première ministre le 2 septembre 2022, l’enjeu de ce pack est d’apporter une réponse coordonnée, rapide et individualisée aux besoins des victimes de violences conjugales.

« Cela permettra de lever un maximum d’obstacles à leur départ et de faciliter la séparation du conjoint violent », indique le ministère.

« Nous devons donc simplifier le départ des femmes victimes. Je ne veux plus qu’elles aient à frapper à toutes les portes avant de faire face à une montagne qui les ferait renoncer », déclarait, début mars, Isabelle Lonvis-Rome.

Une simplification souhaitée notamment par Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Elle déclare : "nous recevons les gens, les dames nous disent leur souffrances et nous, nous appelons un numéro. Mais lorsque nous le faisons, nous n'avons pas de réponse. C'est pourquoi ce dispositif qui va s'apppliquer est positif."

Elle ajoute, "il y a la question des hébergements d'urgence, la ministre l'a admis, il y aura des efforts particuliers à faire. À La Réunion, il n'y en a pas assez, je le répète et je le confirme", a appuyé la maire de Saint-Denis.

Enfin, la première magistrate du chef-lieu a insisté sur la nécessité de processus d'accompagnement qui est "absolument nécessaire" : "des formations de psychologues, car les délais sont trop longs. Les femmes et les enfants restent des semaines ou des mois avec le drame qui se déroule dans leur tête." "Tout ce que nous faisons n'a de sens que si nous avons les moyens nécessaires", précise-t-elle. Regardez.

- Un soutien personnalisé et adapté -

« Les associations soulignent que les victimes font en moyenne 7 allers/retours pour quitter définitivement leur conjoint violent. C’est à cause de ces allers-retours que l’irréparable peut se produire, nous devons donc tout faire pour les éviter. Le Pack Nouveau Départ aidera ces femmes à s’extraire beaucoup plus rapidement des griffes de leur bourreau. »

Une femme victime de violences pourra se rendre auprès "d'une association, un commissariat ou même le maire de la commune" pour alerter sur sa situation.

"Cette personne pourra ensuite faire un signalement et contact un seul référent par département", explique la ministre. Ce signalement "déclenchera toutes les aides financières dont elle aura besoin pour prendre son envol".

Cette aide financière pourra lui être utile pour un "retour à l'emploi", la "garde d'enfant", une "aide psychologique" ou pour "trouver un logement d'urgence." "Tout sera déclenché pour elle et sur mesure", assure Isabelle Rome.

Le dispositif sera ensuite "généralisé progressivement jusqu'à la fin 2025", annonce Isabelle Rome.

Sur la question de l'hébergement d'urgence, la ministre délégué dit avoir entendu le manque de places à La Réunion. 1.000 nouvelles places seront mises en place d'ici fin 2023 et devraient être déployées sur les territoires qui en ont le plus besoin. Regardez

La ministre s'est également exprimée sur la pétition pour une ligne d'urgence avec des interlocuteurs parlant créole. Elle a affirmé qu'une écoute en créole sera déployée prochainement.

