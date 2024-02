Lundi 12 février 2024, La Poste va émettre un bloc de 4 timbres, un timbre et un souvenir illustrés par des fleurs tropicales dans la série Faune et Flore. Ils seront vendus en avant-première ce vendredi 9 février et samedi 10 février au Mascarin Jardin Botanique de La Réunion à Saint-Leu de 9h à 17h. Nous publions des images des timbres ci-dessous (photo sly/www.imazpress.com)