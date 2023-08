Toko-san, l'humain devenu chien

Depuis plusieurs mois, Toko-san, un japonais dont la vraie identité n’a pas été révélée est devenu... un chien. Oui oui un chien ! Et plus exactement un Colley, au poil très long et épais ce qui permet à son costume, hyper réaliste, de camoufler sa silhouette humaine (Photo : Blast INC / Zeppet)

Cette transformation a été rendue possible grâce à un costume hyper réaliste confectionné par la société Zeppet qui travaille habituellement pour le cinéma et la télévision. La création sur mesure aurait coûté près de deux millions de yens soit plus de 14.000 euros.

Régulièrement, Toko-San fait des balades et a même rencontré d’autres chiens. Se transformer en animal à quatre pattes était pour lui un rêve.

Ses publications sur les réseaux sociaux et ses vidéos YouTube sous le pseudonyme de Toko sont devenues virales.

