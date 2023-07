Top départ de la 54ème édition du Tour Auto

C'est ce vendredi 28 juillet 2023 que le Tour auto débute à La Réunion. Le top départ de cette 54ème édition, qui durera trois jours, sera donné à 13h20 depuis la place Sarda Garriga à Saint-Denis. 129 équipages sont attendus pour cette compétition particulièrement populaire dans l'île. La compétition se divisera en trois étapes et 14 spéciales, pour un total de 168 km. Cette édition est marquée par le retour de la spéciale de Trois Banc à la Montagne, après neuf ans d'absence (Photo sly/www.imazpress.com)

Pour cette 54ème édition, l'Association sportive automobilise (Asa) de La Réunion a vu les choses en grand. Il faut dire que cette dernière fête ses 60 ans d'existence cette année. Pour l'occasion, elle a invité Michèle Mouton, icône féminine du sport automobile mondial et vice-championne du monde des rallyes en 1982.

"C'est un honneur et un grand plaisir, je suis venue à La Réunion en tant que compétiteur en 1977, et j'en ai gardé un très bon souvenir" a-t-elle confié à la veille du top départ. "C'est difficile dans tous les milieux d'être une femme, mais je n'ai pas eu de gros problème de ce côté là. Le rallye est un domaine où on fait avec sa voiture et où en compare les résultats à la fin." Ecoutez :

"C'est un plaisir, je suis contente qu'elle ait accepté notre invitation" a déclaré Muriel Rajoel, présidente de l'Asa Réunion. "Comme quoi, à La Réunion on bouge, je suis fière de notre travail" a-t-elle ajouté. Ecoutez :

Le Tour auto se tiendra dans les quatre coins de l'île, contrairement à l'édition précédente. Les pilotes parcourront 168,20 km d’épreuves chronométrées, 480,38 km de liaisons, pour une distance totale de 648,58 km sur trois jours de course.



"Avec 11 Rally2 engagées, le plateau est superbe avec notamment Damien Dorseuil, double vainqueur en 2022 et 2019, Thierry Law-Long, également double vainqueur en 2021 et 2018, mais aussi Réhane Gany ou encore Farouk Moullan" détaille l'Asa Réunion.



"Dans le groupe FRallyNat, Malik Unia visera une nouvelle victoire au volant de sa BMW. Dans le groupe FRC4, pas moins de huit Rally4 seront présentes avec notamment Nazim Bangui, habituel pilote en Stellantis" ajoute-t-elle.



- Trois étapes, 168,20 km d’épreuves -



Le départ de la première étape sera donné depuis la Place Sarda Garriga à Saint-Denis, avant que les pilotes se rendent à la spéciale des Trois Banc, avec un départ prévu à 14h. L'étape continuera à La Montagne, puis Vue Belle.



Le samedi, direction Sainte-Rose pour une spéciale aux Radiers, avec un départ prévu à 9h33. Deux passages sont prévus à La Crête puis aux Lianes à Saint-Joseph. En soirée, les équipages enchaineront avec Les Colimaçons à Saint-Leu.



Enfin, dimanche, direction Trois-Bassins pour la montée Panon, pour conclure à Saint-Paul à Maison Blanche. Les voitures rejoindront finalement Saint-Denis et le podium d’arrivée à Place Sarda Garriga.







Vous pourrez retrouver les classements en direct sur ce lien.

- Pour observer en toute sécurité -

Les rallyes sont malheureusement parfois le théâtre de drame. Pour éviter cela, les organisateurs rappellent les règles de sécurité :

• Écoutez et respectez les consignes de la gendarmerie, des commissaires et des organisateurs.

• NE LAISSEZ JAMAIS VOS ENFANTS SANS SURVEILLANCE, donnez leur la main en permanence.

• Choisissez un emplacement sûr, en surplomb de la route, avec possibilité de dégagement rapide.

• Respectez la nature et les propriétés privées (clôtures, culture, ...), et ramenez vos déchets avec vous.

• Laissez libre les accès aux épreuves spéciales pour permettre le passage des services de sécurité.

• Évitez de circuler pendant la course.

• Tenez vos animaux en laisse.

• Soyez toujours vigilant ... une voiture peut en rattraper une autre !

• Il peut y avoir une interruption de course, les voitures repassent au bout de quelques minutes. Ne bougez jamais avant le passage de la voiture balai (drapeau à damiers noir et blanc sur les portières.

Au moment du départ, avant la première voiture de course, vous verrez passer, dans l’ordre :

- une voiture avec un drapeau tricolore sur les portières.

- des voitures infos équipées de hauts parleurs, écoutez leurs consignes.

- une à deux voitures N° 000

- une à deux voitures N° 00

- une à deux voitures N° 0

Attention, la première voiture de course, peut arriver juste derrière, ne bougez surtout plus!

Au bord des routes:

- Rubalise rouge : interdite au public

- Rubalise verte : autorisée au public

Toutes zones autres que les zones autorisées doivent être considérées comme interdites. Vous engagez votre responsabilité si vous ne respectez pas ces règles.

A noter que de nombreuses modifications de circulation sont prévues tout au long du week-end.

