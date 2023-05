Top départ du mois des visibilités LGBTQIA+ ce mercredi

Un mois pour célébrer et sensibiliser

A la vieille du début du mois des visibilités LGBTQIA+, les associations requeer et Orizon ont présenté le programme des semaines à venir. Un mois pour célébrer mais aussi sensibiliser la population aux problématiques rencontrées par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et asexuelles. Plusieurs temps forts sont prévus tout au long des mois de mai et juin.

"Ce qui est important c'est de faire comprendre aux personnes qui ont le privilège de ne pas vivre de discriminations qu'il faut qu'on travaille main dans la main pour faire reculer la haine. On a besoin d'avoir un événement visibile pour exposer les problèmes. Aux politiques, aux institutions de travailler sur ces problématiques" estime Brandon Gercara, fondateur.ice* de l'association requeer.

C'est dans ce contexte qu'est organisée la troisième marche des visibilités de Saint-Denis, ainsi que la deuxième de Saint-Pierre. Sur place, des villages associatifs feront de la sensibilisation à diverses problématiques : l'homophobie et la transphobie bien sûr, mais aussi le racisme, les discriminations envers les personnes handicapées - le validisme, la grossophobie...

Pour la première fois, la marche de Saint-Denis se terminera au Barachois, avec en invité le chanteur Aurus. Un concert clôturera ce temps de célébrations, avant que la soirée ne se prolonge à la Terrasse de Bourbon. Ecoutez :

L'occasion pour les personnes LGBTQIA+ de se retrouver et célébrer. "Il est important de montrer que nos vies ne se résument pas à la lutte : on doit pouvoir célébrer notre existence, avoir accès à des moments de joie et de partage" confie Xylric Lepinay, président de l'association Orizon.

"Les narratifs autour de nous sont axés autour de la souffrance que l'on ressent. C'est important de libérer la parole et de le dire quand quelque chose arrive, notamment parce qu'il y a une fausse idée selon laquelle la discrimination n'existe plus. Mais il faut aussi rappeler à notre communauté que leur vie ça ne pas être que souffrir" ajoute-t-il. Ecoutez :

Et si les choses avancent, les personnes LGBTQIA+ sont toujours victimes de violences. En février, le centre de Saint-Denis a par exemple été incendié, et des tags homophobes y ont été découverts. Les agressions à caractère homophobe ou transphobe existent aussi toujours. "Le mois des visibilités est là pour pallier ses situations d'injustices et offrir quelque chose de positif. Il y a tout un imaginaire collectif qui a été traumatisé, il y a pleins d'événéments qui ne sont pas médiatisés. A La Réunion il y a des situations de violences" affirme Brandon Gercara.

Pour ce deuxième mois des visibilités à La Réunion, les associations ont choisi le slogan "Kwir, iyère, zordi é domin". "Nous avons choisi ce slogan pour prendre compte la lutte de nos ainés, qui ont pavé la voie. Aujourd'hui, nous continuons le combat, et luttons à la pérennisation de cet événement" détaille Brandon Gercara.

- Un programme chargé -

En dehors des deux marches des visibilités, de nombreux événements rythmeront ce mois. Un ball de voguing se tiendra à Saint-Denis, des ateliers de drag, d'écriture, expositions, projections de films...sont programmés pour les quatre semaines à venir. "Il est important de passer par la culture pour amener des outils d'émancipation et de sensibilisation" assure l'artiste.

Lire aussi : Le mois des visibilités LGBTQIA+ est de retour à La Réunion

Ce mois est aussi l'occasion pour l'association Orizon de présenter sa charte de prise en charge des personnes transgenres en milieu hospitalier. "Il y a énormément de désinformation sur le sujet de la transidentité, notre tache est d'informer et de communiquer la réalité des faits". Ecoutez :

Le programme complet est à retrouver ici.

* version non-binaire des mots "fondateur" et "fondatrice".

as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com