Le mois des visibilités LGBTQIA+ est de retour à La Réunion

Le mois des visibilités LGBTQIA+ de La Réunion débutera le mercredi 17 mai 2023, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) marquée par le 10ème anniversaire de la mise en application du mariage pour tous en France. Pour l'occasion, les associations Requeer et OriZon organisent plusieurs évènement culturels sur toute l'île pour "libérer la parole des personnes LGBTQIA+ et à lutter contre la marginalisation et l’exclusion". Plusieurs temps forts marqueront l'évènement dont une marche des visibilités le 21 mai à Saint-Denis. Nous publions le communiqué de l'association Requeer ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

L’association Requeer en partenariat avec l’association OriZon est fière d'organiser le Mois des Visibilités LGBTQIA+ 2023 de La Réunion, du 17 mai au 24 juin.

Cette initiative vise à libérer la parole des personnes LGBTQIA+ et à lutter contre la marginalisation et l’exclusion au travers d’événements culturels qui auront lieu dans toute l'île.

Depuis l'abrogation du délit d'homosexualité en 1982, l'adoption du PACS en 1999 et l'ouverture du mariage à tous les couples il y a 10 ans, nous avons fait d'importants pas en avant dans la lutte pour l'égalité des droits. Néanmoins, beaucoup de travail reste à accomplir afin de combattre les différentes formes de discriminations, incluant le sexisme*, le racisme*, la xénophobie*, le validisme* et la LGBTphobie*.

Le Mois des Visibilités LGBTQIA+ vise à ouvrir les portes d'un placard encore trop souvent fermé à double tour, en offrant des espaces de socialisation, de discussion et de banalisation au regard de la richesse et de la diversité réunionnaise. Les associations Requeer et OriZon travaillent fièrement pour lutter contre toutes les formes de discriminations, avec le soutien sans faille de la Ville de Saint-Denis.

Chaque année, le Mois des Visibilités est associé à un slogan fort, et cette année, le mot d'ordre est : “Pou kwir zordi, iyèr é domin”, pour les Kwir d’aujourd’hui, d’hier et de demain. L'idée est de travailler à partir des luttes de nos aîné·e·s pour apprécier nos droits fondamentaux à tous et toutes et offrir une émancipation certaine et sans marche arrière aux générations futures.

Le 17 mai 2023, Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT - International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) marquera le 10ème anniversaire de la mise en application du mariage pour tous en France, c’est le jour choisi pour l'ouverture du Mois des Visibilités.

C’est à cette date que démarrera l’exposition photographique des artistes Edouard Richard et Raya Martigny. Le vernissage aura lieu sur le parvis de la Mairie de Saint-Denis. Les différentes mairies annexes de la Ville de Saint Denis accueilleront l’exposition qui se tiendra durant tout le Mois des Visibilités.

Parmi les événements du Mois des Visibilités, la Marche des Visibilités LGBTQIA+ est l'un des temps fort. Sa troisième édition se tiendra le 21 mai à Saint-Denis dans la rue de Paris du jardin de l’État au Barachois où des prises de paroles auront lieu à partir de 15h30.

Elles seront suivies de l'ouverture du Village associatif, où de nombreuses associations qui travaillent pour la santé sexuelle, l'égalité entre les genres et la lutte contre les violences et les discriminations seront présentes. La journée se terminera par un concert de l'artiste AURUS et des invité·e·s.

L’incendie qui a touché le seul centre LGBTQIA+ de l'Océan Indien a été un événement dévastateur mais les associations Requeer et OriZon ne baissent pas les bras. Elles se battent au quotidien en créant des espaces sûrs et inclusifs pour la communauté LGBTQIA+ de l’île et de l’Océan Indien.

Le Mois des Visibilités est une opportunité de célébrer la diversité, de lutter contre la discrimination et de se soutenir et tenir ensemble en solidarité. Les associations espèrent que cette initiative bienveillante contribuera à un changement positif des mentalités et que cela permettra de créer un environnement plus inclusif et respectueux à l’île de La Réunion et dans l’Océan Indien. Vous y êtes tous et toutes convié·e·s.

“Nos aîné·e·s se sont battu·e·s pour que nous puissions jouir de nos droits fondamentaux aujourd'hui. Cependant, il ne faut pas prendre ces acquis pour acquis, surtout lorsque des personnalités publiques qui remettent en question en permanence nos droits à tous et toutes.

Avec le Mois des Visibilités nous voulons offrir une émancipation certaine et irréversible aux générations futures.”

Brandon Gercara

Fondat·eur·rice et président·e de l’association Requeer