Tour de l'île à vélo : c'est parti pour l'Incanella Tour

La 5ème édition de l'Incanella Tour, un tour de l'île scolaire en VTT, se tient de ce jeudi 2 mai au samedi 4 mai 2024. L'objectif de cette épopée qui fera une boucle de Saint-Denis à Saint-Denis : sensibiliser sur le partage de la route entre les cyclistes et les autres véhicules. Mais également promouvoir les mobilités douces. En tout, 85 participants dont plusieurs jeunes de l'Irsam (institut médico-social). (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Chaque année, ce tour complet de l'île à vélo réunit une cinquantaine de jeunes scolarisés, quelles que soient leurs conditions physiques.

Cette année, ils seront 60 élèves de l'île dont 35 lycéens, 15 collégiens et 15 jeunes de l'Institut Régional des Sourds et Aveugles pour 80 kilomètres à vélo.

Parmi les participants, des élèves en décrochage scolaire, inscrits dans une classe MODAL au lycée ou encore des élèves dont "certains d'entre eux font face à des pathologies lourdes, allant de l'obésité à la mucoviscidose, ou sont porteurs d'un handicap", indique l'organisation.

Cette année, en plus des lycéens et collégiens (Lycées Albert Ramassamy et Amiral Lacaze, collèges Thérésien Cadet et Aimé Césaire) il est prévu la participation de jeunes aveugles et de jeunes malentendants de l'IRSAM qui pédaleront en tandem.

Toutefois, les organisateurs lancent un appel afin d'avoir plus de tandem pour les personnes non ou mal-voyantes. "Nous n’avons que deux tandems actuellement pour six aveugles qui se relaieront."

"Au bout du chemin, non pas la performance, mais plutôt le dépassement de soi. Ces trois jours d’aventure constituent une aventure humaine unique et une belle étape dans la vie de ces élèves."

- Promouvoir l’éducation à la sécurité routière -

L'Incanella Tour s’inscrit pleinement dans l’élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et de la grande cause nationale (GCN 2024) qui fait la promotion de la pratique sportive et favoriser la construction d’une citoyenneté active et engagée.

L'Incanella Tour est l’un des projets phares de l’Académie de la Réunion sur le plan de l’éducation à la sécurité routière.

L’objectif principal de ce projet est l’éducation à la sécurité routière des élèves, en les sensibilisant à leur capacité d'agir pour protéger les autres et en encourageant le respect et la bienveillance en tant qu’usagers.

Ce tour de l'île à vélo constitue une expérience pédagogique concrète de sécurité routière, où les participants apprennent à partager la route et respecter les règles en se conformant au code de la route. Cette formation s'étend sur toute l'année scolaire, et la participation à la journée sécurité routière du lycée, constitue un autre temps fort de l’année.

L’Incanella tour offre aussi une opportunité de promotion des mobilités douces.

Le vélo est un support idéal pour redécouvrir la beauté de l'île. Il accompagne les élèves jusqu'à la "ligne d'arrivée"... et même au-delà. Les élèves sont encouragés par ce projet à considérer le vélo comme un véritable moyen de transport au quotidien.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com