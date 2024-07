Tour Voile : l'Équipage La Réunion se classe 3ème pour le ralliement Deauville-Le Havre

Le lundi 8 juillet 2024, l'équipage La Réunion - composé d'Aurélien Barthélémy, de Jules Delpech, de Noémi Gicqueau et de Gabriel Jean-Albert - a quitté Deauville à 13h16 pour une traversée de près de 230 milles à travers la Manche, en direction du Havre. L'Équipage La Réunion termine cette course en 3ème position derrière Orlabay et Dunkerque Voile, avec une arrivée au Havre de nuit à 22h47, après 1j 9h 32 min et 11 s de course. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Ligue Français de voile de La Réunion)

Après avoir passé Fairway cette nuit, Ils ont longé les côtes anglaises, en contournant par le sud l'île de Wight.

Au départ de cette course, Noémi Gicqueau déclare : "Je me sens plutôt bien. Un peu stressée quand même parce que c’est la première navigation en compétition que je vais faire avec Le Figaro, mais je me sens confiante".

Aurélien Barthélémy ajoute : "Je nous sens prêts. Tout le monde a pu se familiariser avec le bateau. Noémi, un peu moins. Sur cette étape, elle est là pour apprendre, elle apportera sa contribution. Gabriel a bien pris en main le bateau lors de la dernière étape, surtout par vent fort, et a pu constater les capacités de la machine. Jules est de retour, ce qui est super pour les grandes étapes comme celle-ci."

"Quant à moi, je suis toujours aussi confiant et motivé. Je me sens plus léger que lors de l'étape précédente, car nous avons moins de pression en termes de classement. Étant un peu plus loin, nous sommes dans une position de challenger, ce qui permet de relâcher un peu la pression"

Gabriel Jean-Albert souligne : "Cette étape sera longue et variée en termes de conditions de vent. Nous commencerons avec des vents légers, puis nous aurons des vents plus soutenus en longeant les côtes anglaises. Au retour, les conditions alterneront entre des vents plus ou moins forts. En somme, ce sera un beau parcours."

As-tu déjà fait ce parcours ? "Non, je n'ai jamais navigué le long des côtes anglaises. Ce sera donc une découverte pour moi. Cela s'annonce très technique et intéressant."

À l’arrivée Jules Delpech souligne : "On a fait un bon début de course, globalement, on a fait une belle course, on a fait un bon boulot tous ensemble, c’était chouette, on a fait un bon travail d’équipe, et puis un bon résultat à la fin, dans des conditions un peu costauds, un peu diverses aussi, beaucoup de pluie, on est resté trempé pendant longtemps, c’était une course sympa, c’était intéressant"

Gabriel Jean-Albert raconte : "Un début de course, plutôt bien, assez fluide, on prend un bon départ, et puis après on a une très bonne vitesse sous spi qui nous permet de nous retrouver dans une position de tête de la flotte, on passe 2ème à la bouée juste avant Cherbourg, aux Pierres Noires, et à partir de là, on attaque une traversée de la Manche en mode “Fast and Furious”, on était toujours sous grand spi avec l’angle et le vent maxi pour le porter, donc, c’était un exercice assez technique".

Pour Noémi Gicqueau, "c’était super, c’était une belle expérience, pour ma première régate en Figaro, c’était chaud, un tel vent, de la pluie...je ne m’y attendais pas, j’ai navigué dans des conditions assez fortes, mais je suis contente, car je n’ai pas eu peur, parce que j’avais confiance en l’équipage. Franchement, c’était bien !"