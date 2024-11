Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre le test des équipements de sécurité, le tunnel du Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation dans le sens Sud/Nord pour une durée estimée à 30 minutes entre 11h45 et 13h ce mardi 3 décembre.

Une déviation sera mise en place par la RN1 échangeur Eperon, la RD10 et la RD6 Route de Plateau Caillou. Néanmoins, la RN1A sera conseillée aux véhicules légers pendant la durée de la fermeture.

CHANTIERS EN COURS

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux d'entretien d'espaces verts

Sur la RN1 entre Sacré Coeur au Port et l'entrée Ouest de St Denis, sur la RN6 entre le boulevard U2 et Gillot, sur la RN7 Axe mixte, sur la RN1001 au Port, travaux d'entretien d'espaces verts en accotement et en terre-plein central du lundi 2 au vendredi 6 décembre. BAU neutralisée de 6h à 15h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - St Paul/Viaduc du Bernica - Travaux de curage et de nettoyage de l’ouvrage hydraulique



Sur la RN1 à St Paul/Viaduc du Bernica, travaux de curage et de nettoyage de l’ouvrage hydraulique dans le sens Nord/Sud les nuits du lundi 2 au mercredi 4 décembre inclus. Neutralisation de la voie réservée et la voie de droite depuis le bas du Viaduc de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux de nettoyage en TPC/réalisation de glissières en béton armé

Sur la RN1 route des Tamarins à St Leu, pour permettre la suite des travaux de réalisation GBA (glissières en béton armé), la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté mer de 20h à 5h entre la Grande Ravine et l’échangeur des Colimaçons les nuits des lundi 25 et mardi 26 novembre.

A noter que les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur des Colimaçons seront fermées à la circulation dans le sens Sud/Nord. Une déviation sera mise en place par la RN1.

RN1A - Trois Bassins - Travaux d'aménagement



Sur la RN1A à Trois Bassins, secteur Carrefour Chemin Cactus, travaux d'aménagement jusqu'au mercredi 4 décembre. Bande multimodale neutralisée dans le sens Sud/Nord ou alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit- Travaux d'aménagement TCSP

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024.

Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Aguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente.

Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales.

Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villèle (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 08h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 5h.

RN2 - St André - Travaux de reprise d'enrobés



Sur RN2 à St André, pour permettre des travaux d'enrobés dans le secteur de l'échangeur Petit Bazar, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre la zone de commune Bègue à Ste Suzanne jusqu'à La Cocoteraie à St André, de 20h à 5h les nuits des lundi 2 et mardi 3 décembre. La bretelles insertion de l'Ech de Petit Bazar sens N/E sera également fermée à la circulation.

Travaux de fermeture des ITPC la nuit du vendredi 6 décembre. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens secteur Petits Bazar et la Cocoteraie de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux d’aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noir

Sur la RN2 à St Joseph, suite des travaux d’aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noirs. Alternat de 20h à 5h comme suit :

- au niveau de la bretelle de Langevin la nuit du mercredi 11 décembre.

- au niveau du giratoire G9 les nuits du mardi 3 au jeudi 5 décembre inclus.

RN2002 - St André - Travaux de création d'un giratoire



Sur la RN2002 à St André, travaux de création d'un giratoire, avenue des Mascareignes, perpendiculaire au chemin du Centre du lundi au vendredi jusqu'à la fin du mois de décembre. La circulation se fera par alternat de 20h30 à 5h.

RN5 Route de Cilaos - Travaux divers

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux programmés du lundi 2 au vendredi 6 décembre comme suit :

- dans le secteur de Cap Noir, travaux de réparation de parapet. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h

- dans le secteur Ravine Ilet Fougère, travaux d'élargissement. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h

- dans le secteur Ravine Piton Morel, travaux d’élargissement. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h.

RN5 St Louis - Travaux de réfection de trottoirs



Sur la RN5 à St Louis, suite des travaux de réfection de trottoirs jusqu'au mercredi 4 décembre. Alternat de 20h à 5h de l'intersection RD21b au giratoire la Ouette.

CHANTIERS A VENIR

RN1 - Route du Littoral - Travaux d'enrobé



Sur la RN1 route du Littoral, pour permettre des travaux de reprise d'enrobé, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée coté montagne entre la Possession et la Grande Chaloupe de 20h à 5h la nuit du mercredi 4 décembre. Les opérations de balisage débuteront aux alentours de 19h.

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur au Port et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 2 au jeudi 5 décembre inclus. Neutralisation des voies de droite ou gauche dans un sens ou dans l'autre suivant l’avancement des travaux de 20h à 5h.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage



Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 2 au mercredi 4 décembre inclus dans les deux sens de circulation. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, de l'échangeur du Chaudron à St Denis, à celui de la Marine à Ste Suzanne, travaux de balayage mécanique les nuits des lundi 2 et mardi 3 décembre. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne/André - Travaux de marquage



Sur la RN2 de l'échangeur de Quartier Français à Ste Suzanne à celui de Petit Bazar à St André, travaux de Marquage la nuit du mercredi 4 décembre. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN3 - St Pierre - Travaux de débroussaillage

Sur la RN3 à St Pierre, au niveau de la Bretelle d’insertion de l’Échangeur Bassin Plat, travaux de débroussaillage sur mur le lundi 2 et le mardi 3 décembre dans le sens montant. Neutralisation de la BAU au niveau du chantier fixe de 7h à 15h.