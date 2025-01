Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

RN1/RN6/RN7/RN1001 - Saint-Denis/Le Port - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre la Carrefour RD41 et l'échangeur de Cambaie, sur la RN6 entre les giratoires Cerf et Gllot, sur la RN7 et sur la RN1001 du PR 0 au 1+100, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 27 au vendredi 31 janvier inclus. Voie neutralisée selon les besoins de 19h30 à 4h.

RN5 - Route de Cilaos – Travaux divers

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux programmés du lundi 27 au vendredi 31 janvier comme suit :

- dans le secteur Ravine Ilet Fougère, travaux d'élargissement d'ouvrage hydraulique. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h.

- dans le secteur Ravine Piton Morel, travaux d’élargissement d'ouvrage hydraulique. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h.

- dans le secteur Cap Noir, travaux de sécurisation de la falaise. Alternat de 8h30 à 15h30 selon les besoins du chantier.

- dans le secteur de Cap Paille-en-Queue, travaux de sécurisation de falaise. Microcoupures de 7h à 15h.

- dans le secteur d’let Augustin, travaux de pose de fibre optique dans le secteur d'Ilet Augustin. Alternat de 8h à 16h.

RN1 Saint-Paul - Travaux d’aménagement TCSP

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux d’aménagement pour les transports en commun, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur de St Paul seront fermées à la circulation de 20h à 5h les nuits du lundi 27 au jeudi 30 janvier inclus.

Une déviation sera mise en place par les échangeurs Plateau Caillou et Savanna.

CHANTIERS A VENIR

RN2 - Sainte-Suzanne/St Benoît – Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 entre l'échangeur Nord à Ste Suzanne et celui de Bourbier à St Benoît, travaux de fauchage en terre-plein central la nuit du jeudi 30 janvier. Voie neutralisée en fonction de l'avancement et les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN1 - Saint-Leu- Travaux de reprise de peinture

Sur la RN1 à St Leu, entre les échangeurs des Colimaçons et celui de Stella, St Leu, travaux de reprise de peinture sur réparation de chaussée les nuits du lundi 27 au jeudi 30 janvier inclus. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN2 – Saint-Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron et l'échangeur la Marine à Ste Suzanne, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 27 au jeudi 30 janvier inclus. Voie neutralisée dans un sens et dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 -

Saint-Denis - Travaux inspection d’ouvrage

Sur la RN2 à St Denis au niveau de l'ouvrage du Butor, travaux d'inspection d'ouvrage le jeudi 30 janvier. Voie neutralisée selon les besoins dans le sens Nord/Est de 11h à 12h.

RN2 - Saint-André - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 à St André, échangeur Petit Bazar, travaux de fauchage en terre-plein central mardi 28 janvier. Voie de gauche neutralisée dans le sens Nord/Est puis dans le sens inverse de 9h30 à 11h.

RN1 - Saint-Louis- Travaux de peinture routière

Sur la RN1 entre l'échangeur du Gol à St Louis et l'échangeur Badamier à St Pierre, travaux de peinture les nuits du lundi 27 au mercredi 29 janvier inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN1/RN3 - Saint-Pierre/Le Tampon - Travaux de nettoyage

Sur la RN1 et la RN3 entre l'échangeur de Pierrefonds à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux de nettoyage les nuits du lundi 27 au jeudi 30 janvier inclus. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN3b - Saint-Pierre - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN3b à St Pierre, travaux de fauchage manuel secteur échangeur Balance le mardi 28 janvier. Bandes dérasées droite et gauche neutralisée de 8h à 15h.

RN3 Le Tampon - Travaux de fauchage

Sur la RN3 au Tampon, travaux de fauchage manuel du mercredi 29 au vendredi 31 janvier. Neutralisée d'une voie sur 3, ou bande dérasée neutralisée de 8h à 15h.

RN2001 - Etang Salé - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN2001 à l'Etang Salé, secteur Pont Mathurin, travaux de fauchage manuel le lundi 27 janvier. Bandes dérasées droite et gauche neutralisée de 8h à 15h.

ÉVÉNEMENTS HORS CHANTIERS

RN1/RN2 - Saint-Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 26 janvier de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.